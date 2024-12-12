Цікаві лайфгаки: як швидко почистити туалет

Ваш туалет — одне з найбільш використовуваних місць у домі, яке потребує особливого догляду, тож підтримання чистоти унітаза — це не лише про гігієну, а й про комфорт.

Видання Martha Stewart розповіло, щоб підтримувати чистоту унітаза, не обов’язково витрачати багато часу чи зусиль.

Як часто потрібно чистити туалет

Щоденне використання унітаза вимагає регулярного догляду. Ретельне чищення внутрішньої частини чаші та бака слід проводити принаймні раз на тиждень. Зовнішню поверхню, включно з ручкою та зоною навколо сидіння, варто протирати щодня.

Інструменти для прибирання

Дезінфекційний спрей та серветки

Паперові рушники

Рукавички для чищення

Засіб для чищення унітаза

Щітка з жорсткою щетиною

Пемза на паличці

Тримайте ці засоби у спеціальному відрі чи шафі, щоб усе було під рукою.

Як почистити туалет

Спершу надіньте довгі гумові рукавички, щоб захистити руки. Щедро нанесіть засіб для чищення у чашу, включаючи верхні внутрішні сторони та край. Залиште засіб на 5–10 хвилин (перевірте інструкцію на упаковці). Протріть чашу щіткою, приділіть особливу увагу плямам і під обідком, де накопичуються бактерії. Промийте, щоб видалити засіб і бруд. Якщо залишились плями, повторіть процес. Для видалення мінеральних відкладень застосуйте пемзу. Використовуйте дезінфекційний спрей та паперові рушники для зовнішнього очищення. Перед тим, як зняти рукавички помийте їх у гарячій воді з милом.

Поради

Щоденний догляд

Регулярно протирайте зовнішню поверхню унітаза. Для цього використовуйте тканину для чищення, яка допоможе видалити пил і конденсат.

Домашній засіб для чищення

Якщо у вас немає спеціального засобу, зробіть власний розчин. Налийте оцет у чашу, щоб покрити плями та залиште на 30–60 хвилин. Потім додайте харчову соду і потріть щіткою.

Очищення інструментів

Щоб запобігти розмноженню бактерій, після кожного прибирання мийте щітку. Налийте мийний засіб у чашу унітаза, опустіть у нього щітку, залиште на хвилину та промийте водою.

Чистота кришки сидіння

Якщо у вас тканинна накладка, періть її регулярно. Пластикову кришку знімайте лише за необхідності для гарного очищення.

Знаючи кілька простих лайфгаків, ви зможете зробити цей процес легким і швидким.

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