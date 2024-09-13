Цікавий лайфгак: як допомогти зеленим томатам достигнути

Не поспішайте викидати недозрілі зелені томати, адже існує спосіб допомогти їм почервоніти у домашніх умовах.

Якщо температура на вулиці знижується та у вас є побоювання того, що ваші зелені помідори не встигнуть дозріти, не варто хвилюватися. Садівник Simon Akeroyd поділився цікавим лайфгаком, який допоможе помідорам достигнути вже на кухні. Існує простий та ефективний спосіб дозрівання помідорів за допомогою натурального газу, який виділяється бананами.

Перенесіть зелені помідори з вулиці в дім, де вони можуть дозрівати в теплі;

Покладіть їх у фруктовий кошик чи велику миску. Це забезпечить ефективний контакт з газом, що буде виділятися;

Покладіть кілька бананів до помідорів. Зрілі банани виділяють природний газ етан, який стимулює процес дозрівання, змушуючи помідори червоніти;

Щоб максимізувати ефект від газу, накрийте миску рушником або плівкою. Це допоможе зберегти етан навколо помідорів і прискорити їх дозрівання.

Періодично перевіряйте помідори, щоб контролювати процес дозрівання. Зазвичай, вони почервоніють за декілька днів при використанні цього методу.

Цей трюк з бананами — простий, але ефективний спосіб дозрівання помідорів, коли природні умови не сприяють цьому.

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