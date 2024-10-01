Цікавий лайфгак: як зробити вазу з гарбузів

Коли побачите у магазині маленькі гарбузики, то купуйте їх хутчіше, адже з них можна зробити цікавий декор для вази.

Осінь – це пора, коли природа тішить нас яскравими барвами та ароматами. На своїй сторінці блогерка Ashley Savage показала, як створити цікаву вазу з маленьких гарбузиків, яка стане яскравим акцентом вашого інтер’єра.

Що знадобиться:

Дві прозорі вази. Одна повинна бути меншого розміру, щоб вміститися в іншу.

Міні гарбузи. Вибирайте гарбузи різного розміру та форми.

Що робити:

Візьміть дві прозорі вази, переконайтесь, що одна може вміститися в іншу, залишаючи між ними достатньо місця для гарбузів;

Помістіть меншу вазу всередину більшої. Це створить ілюзію "повітряного" простору, куди ви зможете додати гарбузи;

Розмістіть маленькі гарбузи між двох ваз, заповнюючи простір між ними. Ви можете використовувати гарбузи різних кольорів, щоб створити градацію кольору;

У середню вазу помістіть осінні квіти, гілочки або листя. Пам’ятайте, що композиція виглядатиме більш природно, якщо ви змішаєте різні елементи;

Можна навіть додати світлодіодну гірлянду всередину чи навколо вази для створення магічної атмосфери, особливо в вечірній час.

Спробуйте цей лайфгак і дайте волю своїй творчості. Ваш дім наповниться теплом та затишком осені, а гарбузи стануть красивим елементом декору.

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