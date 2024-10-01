Цікавий лайфгак: як зробити вазу з гарбузів

Коли побачите у магазині маленькі гарбузики, то купуйте їх хутчіше, адже з них можна зробити цікавий декор для вази.
Осінь – це пора, коли природа тішить нас яскравими барвами та ароматами. На своїй сторінці блогерка Ashley Savage показала, як створити цікаву вазу з маленьких гарбузиків, яка стане яскравим акцентом вашого інтер’єра.
Що знадобиться:
- Дві прозорі вази. Одна повинна бути меншого розміру, щоб вміститися в іншу.
- Міні гарбузи. Вибирайте гарбузи різного розміру та форми.
Що робити:
- Візьміть дві прозорі вази, переконайтесь, що одна може вміститися в іншу, залишаючи між ними достатньо місця для гарбузів;
- Помістіть меншу вазу всередину більшої. Це створить ілюзію "повітряного" простору, куди ви зможете додати гарбузи;
- Розмістіть маленькі гарбузи між двох ваз, заповнюючи простір між ними. Ви можете використовувати гарбузи різних кольорів, щоб створити градацію кольору;
- У середню вазу помістіть осінні квіти, гілочки або листя. Пам’ятайте, що композиція виглядатиме більш природно, якщо ви змішаєте різні елементи;
- Можна навіть додати світлодіодну гірлянду всередину чи навколо вази для створення магічної атмосфери, особливо в вечірній час.
Спробуйте цей лайфгак і дайте волю своїй творчості. Ваш дім наповниться теплом та затишком осені, а гарбузи стануть красивим елементом декору.
Читайте також:
- Як зробити ароматичну свічку з корицею
- Як зробити декоративний ліхтар зі звичайної банки: лайфгак від блогерки
- Як приготувати натуральні ароматизатори для дому