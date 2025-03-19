Цікавий спосіб прорідити моркву: поради садівниці 

Проріджування моркви — важливий етап у догляді за грядками, який дозволяє отримати великі та рівні коренеплоди.

Проте багато садівників відчувають жаль, видаляючи молоді паростки. Альтернативний підхід до цього процесу пропонує садівниця, яка поділилася своїм досвідом на сторінці sandra.urbangarden. Вона радить уникати обрізання та замість цього використовувати м’якший метод, який дозволяє зберегти більшу кількість рослин.

Як проріджувати моркву без обрізання

Розпушити ґрунт навколо саджанців, щоб полегшити їхнє відокремлення. Це допоможе мінімізувати пошкодження кореневої системи.

Діяти повільно та обережно – розлучати паростки без різких рухів, щоб не пошкодити сусідні рослини.

Пересадити слабші сіянці на нове місце. Попри те, що морква не завжди добре переносить пересадження, деякі садівники отримують гарні результати завдяки правильному догляду.

Мати терпіння – більшості сортів моркви потрібно понад 100 днів до повного дозрівання.

Регулярний полив – достатньо зволожувати грядки двічі на тиждень.

Підживлення – для кращого росту садівники рекомендують використовувати добриво.

Цей метод дозволяє не лише зменшити кількість втрачених рослин, а й отримати додатковий урожай. При цьому варто враховувати, що пересаджена морква може набути химерної форми, наприклад, з кількома відростками, але це ніяк не впливає на її смакові якості. Головне – дотримуватися правильного догляду та насолоджуватися процесом вирощування власних овочів.

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