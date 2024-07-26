Club 4 Paws: Висока Якість за Доступною Ціною / ©

Власники домашніх тварин, що дбають про своїх чотирилапих, відчувають відповідальність за них і прагнуть забезпечити їх усім найкращим, а тому шукають якісний корм для собак чи котів. Для багатьох таким кормом стали раціони Клуб 4 Лапи, українського бренду харчування для тварин преміального класу, що відноситься до середньої цінової категорії та відрізняються оптимальним співвідношенням ціни та якості.
Історія бренду Club 4 Paws
ТМ Club 4 Paws (Клуб 4 Лапи) була створена компанією KORMOTECH у 2004 році, а у 2005 відкрився перший в Україні завод з виробництва сухих кормів. Корм для собак і котів Клуб 4 Лапи вже 20 років радує тварин привабливими смаками, а їхніх власників – збалансованим складом, що містить все необхідне для здоров’я улюбленця. З 2015 року розпочався експорт у країни Європи, а на сьогодні корми Club 4 Paws можна придбати у 40 країнах світу. У 2018 виробник представив нове покоління преміальних кормів Клуб 4 Лапи.
Сьогодні Клуб 4 Лапи – це не просто якісний корм для котів та собак, це численні соціальні проекти та ініціативи від бренду, адже головною цінністю є відповідальне ставлення до тих, кого ми приручили. Серед ініціатив бренду:
- проект «Лапи в офісі» («Візьми собаку на роботу»);
- подкаст «Візьми любов з притулку», присвячений адопції тварин, на «Радіо «Сковорода»;
- щорічна кампанія перед зимовими святами «Тварина не подарунок».
Як виготовляють раціони? Переваги продукції
Преміум-раціони для котів та собак КЛУБ 4 ЛАПИ виготовляються на заводах KORMOTECH в Україні та Литві. Рецептури збалансованих та корисних раціонів розробляються командою українських, американських та польських фахівців.
- Лабораторія ретельно контролює якість сировини.
- Підтримується оптимальний температурний режим, що дозволяє знищити шкідливі мікроорганізми та зберегти вітаміни, мінерали, корисні нутрієнти.
- На кожному етапі виробництва контролюється вміст поживних речовин.
- Зразок готового корму зберігається на заводі у бібліотеці кормів як взірець, з яким порівнюють продукцію наступних партій.
Корми Клуб 4 Лапи смачні, корисні та якісні не тільки завдяки ретельному контролю на всіх етапах виробництва, але й також складу й особливим добавкам:
- на першому місці у складі кормів м’ясні або рибні інгредієнти;
- використовуються зернові, овочі та фрукти, насіння льону;
- усі корми збагачуються вітамінами, мінералами, а також містять формулу INTEGRAMIX – 4 інгредієнти з 4 сторін світу (глід, банан, томат, імбир) для всебічної підтримки здоров’я, серцево-судинної, травної та імунної системи;
- комплекс ОМЕГА 3 + ОМЕГА 6 які підтримують еластичність шкіри та здоровий блиск шерсті.
Вміст основних поживних речовин та добавок у кожному кормі збалансований під потреби певної категорії домашніх улюбленців.
Раціони кормів Club 4 Paws
Усі тварини різні, тому Клуб 4 Лапи розробляє раціони для дорослих та малят, тварин із вразливим здоров’ям і вибагливих гурманів, для спортивних, робочих собак та тих, хто має схильність до набору ваги. Корми бренду діляться на 3 лінійки:
- Базове – забезпечує збалансованим харчуванням на кожен день дорослих собак/котів та цуценят/кошенят з базовими потребами;
- Спеціальні потреби – лінійка профілактичних кормів для дорослих вихованців з особливими потребами (для стерилізованих; тих, хто знаходиться тільки вдома; з чутливим травленням; вразливою сечовидільною системою; схильністю до набору ваги; довгою шерстю).
- Selection – лінійка вологих та сухих раціонів з високим вмістом м’ясних, рибних продуктів і вишуканими смаками для чотирилапих гурманів.
Клуб 4 Лапи – 20 років разом
Club 4 Paws – це 20 років розвитку та удосконалення, турботи про здоров’я домашніх вихованців і підтримки відповідальних власників. Це смачне, корисне, збалансоване харчування, виготовлене з якісних інгредієнтів за розробленими фахівцями рецептурами та збагачене корисними для здоров’я добавками. Асортимент дозволяє обрати раціон з урахуванням особливостей організму, способу життя та смакових уподобань улюбленця. Купити корм для котів і собак Клуб 4 Лапи можна у магазинах партнерів, у супермаркетах, а також на офіційному сайті бренду.