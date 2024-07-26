Club 4 Paws: Висока Якість за Доступною Ціною / ©

Власники домашніх тварин, що дбають про своїх чотирилапих, відчувають відповідальність за них і прагнуть забезпечити їх усім найкращим, а тому шукають якісний корм для собак чи котів. Для багатьох таким кормом стали раціони Клуб 4 Лапи, українського бренду харчування для тварин преміального класу, що відноситься до середньої цінової категорії та відрізняються оптимальним співвідношенням ціни та якості.

Історія бренду Club 4 Paws

ТМ Club 4 Paws (Клуб 4 Лапи) була створена компанією KORMOTECH у 2004 році, а у 2005 відкрився перший в Україні завод з виробництва сухих кормів. Корм для собак і котів Клуб 4 Лапи вже 20 років радує тварин привабливими смаками, а їхніх власників – збалансованим складом, що містить все необхідне для здоров’я улюбленця. З 2015 року розпочався експорт у країни Європи, а на сьогодні корми Club 4 Paws можна придбати у 40 країнах світу. У 2018 виробник представив нове покоління преміальних кормів Клуб 4 Лапи.

Сьогодні Клуб 4 Лапи – це не просто якісний корм для котів та собак, це численні соціальні проекти та ініціативи від бренду, адже головною цінністю є відповідальне ставлення до тих, кого ми приручили. Серед ініціатив бренду:

проект «Лапи в офісі» («Візьми собаку на роботу»);

подкаст «Візьми любов з притулку», присвячений адопції тварин, на «Радіо «Сковорода»;

щорічна кампанія перед зимовими святами «Тварина не подарунок».

Як виготовляють раціони? Переваги продукції

Преміум-раціони для котів та собак КЛУБ 4 ЛАПИ виготовляються на заводах KORMOTECH в Україні та Литві. Рецептури збалансованих та корисних раціонів розробляються командою українських, американських та польських фахівців.

Лабораторія ретельно контролює якість сировини. Підтримується оптимальний температурний режим, що дозволяє знищити шкідливі мікроорганізми та зберегти вітаміни, мінерали, корисні нутрієнти. На кожному етапі виробництва контролюється вміст поживних речовин. Зразок готового корму зберігається на заводі у бібліотеці кормів як взірець, з яким порівнюють продукцію наступних партій.

Корми Клуб 4 Лапи смачні, корисні та якісні не тільки завдяки ретельному контролю на всіх етапах виробництва, але й також складу й особливим добавкам:

Club 4 Paws: Висока Якість за Доступною Ціною

на першому місці у складі кормів м’ясні або рибні інгредієнти;

використовуються зернові, овочі та фрукти, насіння льону;

усі корми збагачуються вітамінами, мінералами, а також містять формулу INTEGRAMIX – 4 інгредієнти з 4 сторін світу (глід, банан, томат, імбир) для всебічної підтримки здоров’я, серцево-судинної, травної та імунної системи;

комплекс ОМЕГА 3 + ОМЕГА 6 які підтримують еластичність шкіри та здоровий блиск шерсті.

Вміст основних поживних речовин та добавок у кожному кормі збалансований під потреби певної категорії домашніх улюбленців.

Раціони кормів Club 4 Paws

Усі тварини різні, тому Клуб 4 Лапи розробляє раціони для дорослих та малят, тварин із вразливим здоров’ям і вибагливих гурманів, для спортивних, робочих собак та тих, хто має схильність до набору ваги. Корми бренду діляться на 3 лінійки:

Базове – забезпечує збалансованим харчуванням на кожен день дорослих собак/котів та цуценят/кошенят з базовими потребами;

Спеціальні потреби – лінійка профілактичних кормів для дорослих вихованців з особливими потребами (для стерилізованих; тих, хто знаходиться тільки вдома; з чутливим травленням; вразливою сечовидільною системою; схильністю до набору ваги; довгою шерстю).

Selection – лінійка вологих та сухих раціонів з високим вмістом м’ясних, рибних продуктів і вишуканими смаками для чотирилапих гурманів.

Клуб 4 Лапи – 20 років разом

Club 4 Paws: Висока Якість за Доступною Ціною

Club 4 Paws – це 20 років розвитку та удосконалення, турботи про здоров’я домашніх вихованців і підтримки відповідальних власників. Це смачне, корисне, збалансоване харчування, виготовлене з якісних інгредієнтів за розробленими фахівцями рецептурами та збагачене корисними для здоров’я добавками. Асортимент дозволяє обрати раціон з урахуванням особливостей організму, способу життя та смакових уподобань улюбленця. Купити корм для котів і собак Клуб 4 Лапи можна у магазинах партнерів, у супермаркетах, а також на офіційному сайті бренду.