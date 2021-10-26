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COLLAR Company представляє першу українську таблетку від бліх SUPERIUM Spinosad для кішок Новини компаній

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COLLAR Company представляє першу українську таблетку від бліх SUPERIUM Spinosad для кішок

З 2019 року фахівці Компанії розробляли інноваційний для України ветпрепарат.

Цього року COLLAR Company вивела на ринок першу таблетку від бліх для котів і собак SUPERIUM Spinosad. Партнером в розробці препарату стала харківська компанія Інтерлек.

Спіносад — це інсектицид природного походження, що отримується з живучих в цукровій тростині бактерій Saccharopolyspora spinosa. Речовина діє більш ніж на 20 видів ектопаразитів: бліх і їх личинки, волосоїдів, підшкірних кліщів тощо. Саме природність спіносада робить його унікальним серед більшості інших, штучно синтезованих препаратів. Таблетки SUPERIUM Spinosad можна використовувати для кішок і собак малих порід (від 1,3 кг і віком від 4 місяців).

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SUPERIUM Spinosad не тільки знищує паразитів, але і допомагає загоювати рани від укусів, і знімати роздратування. Його можна застосовувати для лікування поширеної проблеми — блошиного дерматиту. Однієї дози в місяць достатньо для захисту улюбленця. Тварину, що прийняла таблетку, можна гладити, не боячись, що діюча речовина залишиться на руках — як у випадку зі спреями або краплями — а улюбленець не зможе її злизати.

Спіносад не викликає звикання, і паразити не виробляють стійкість до препарату, тому приймати його можна постійно. У препарат додані сорбенти, які за сім днів виводять з організму продукти життєдіяльності бліх, прибирають свербіння і допомагають при дерматиті. Таблетки мають запах яловичини, щоб улюбленцям було простіше їх приймати.

Spinosad — це тільки перший антипаразитарні препарат в лінійці SUPERIUM. Дослідники COLLAR Company планують продовжити розробку і створити унікальні українські препарати для захисту улюбленців і від інших паразитів.

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