«Coquillage» — мушляний декор / © Associated Press

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Інтер’єрні тренди часто проходять шлях від стильного відкриття до карикатури на самих себе. Так сталося і з класичною пляжною естетикою, адже те, що колись мало милий та затишний вигляд, наприклад, потерті дерев’яні таблички з написом «beach house», надлишок темно-синіх і білих деталей, морські сувеніри, сьогодні може нагадувати радше магазин подарунків, ніж продуманий простір, про це розповіло видання Real Simple.

На зміну цьому приходить тонше бачення узбережжя — «coquillage». Французьке слово, яке буквально означає «мушля», стало назвою дизайнерського напряму, у якому морські форми, природні текстури та ручна робота створюють атмосферу спокою, легкості та тихої розкоші. Цей стиль не імітує настрій пляжного будиночка та передає відчуття моря.

Що таке «coquillage» і чому він знову у тренді

У світі дизайну це мистецтво декорування мушлями чи елементами, натхненними їхньою формою. Це може бути дзеркало, обрамлене переливчастими мушлями устриць, або лише витончений різьблений візерунок на меблях у формі морських хвиль.

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Попри грайливий характер, цей стиль має глибоке коріння. Мушлі століттями використовувалися у декоративному мистецтві. Особливо популярними вони стали у європейських інтер’єрах, де цінували природні вигини, складні форми та декоративні деталі.

Згодом мушляні елементи з’явилися у садових гротах, дзеркалах, меблях і невеликих предметах ручної роботи. Сьогодні «coquillage» переживає нове народження. Причина — сучасна любов до органічних текстур, природних матеріалів і красивих деталей. Мушлі тепер можна побачити не лише у пляжних будинках, а й у вишуканих міських інтер’єрах та комерційних просторах.

Як додати мушляний настрій своєму дому

Головна перевага цього стилю те, що він не вимагає життя біля океану. Навпаки, найцікавіший вигляд він має саме там, де його поява здається несподіваною.

Дзеркало з мушлями. Один із найпростіших способів додати «coquillage» до інтер’єру. Воно одночасно декоративне та функціональне, тому чудово працює у ванній кімнаті, передпокої, над комодом або туалетним столиком. Таке дзеркало одразу створює відчуття відпочинку біля моря, але без надмірної тематичності.

Мушляні панно та текстурні стіни . Для сміливішого рішення можна звернути увагу на декоративні панелі з мушлями. Сьогодні у розкішних будинках з’являються цілі стіни, вкриті мушлями, особливо у невеликих просторах на кшталт ванних кімнат. Такий акцент створює ефект артоб’єкта та перетворює звичайну поверхню на головну прикрасу кімнати.

Освітлення з морським настроєм. Світильники у стилі «coquillage» можуть бути як стриманими, так і дуже ефектними. Серед варіантів можна виокремити підвіси у формі коралів. бра з мушлями, люстри, прикрашені капіз мушлями та скульптурні світильники нейтральних відтінків. Це спосіб додати у простір трохи театральності, проте не перевантажувати його.

Невеликі мушляні акценти . Якщо не хочеться повністю змінювати інтер’єр, достатньо кількох деталей, наприклад, декоративної коробочки з мушлями, невеликої картини, вази чи декоративної посудини. Такі предмети мають чудовий вигляд на книжкових полицях, консолях або журнальних столиках у поєднанні з книгами, керамікою та іншими особистими знахідками.

Кольори та морські текстури. Для тих, хто хоче лише натяк на прибережний стиль, варто звернути увагу на льон, перламутрові поверхні, меблі з округлими формами, відтінки слонової кістки, пісочні тони та ніжний колір морської піни. Саме ці деталі створюють відчуття легкого, спокійного простору без очевидних морських символів.

Як обрати якісний декор

Справжній «coquillage» не має мати вигляд випадково приклеєних мушель із магазину сувенірів. Під час вибору варто звертати увагу на:

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якість виконання

унікальність виробу

природну текстуру

акуратність деталей

міцність основи

Варто обирати предмети, де мушлі розташовані продумано, а не хаотично. Важливі також якісна рама чи основа, чисте оброблення, надійне кріплення елементів і красива форма навіть без самої декоративної деталі.

Найкращі речі у стилі «coquillage» нагадують не пляжний сувенір, а предмет мистецтва, мов антикварну знахідку з прибережного міста чи сучасний виріб меблевого дизайну.

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