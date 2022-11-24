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Цукровий діабет у домашніх тварин: як розпізнати хворобу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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406
Час на прочитання
2 хв
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Цукровий діабет у домашніх тварин: як розпізнати хворобу

Фото: Credits

Цукровий діабет - це ендокринне захворювання, за якого виробляється недостатня кількість гормону інсуліну, через що чого рівень глюкози в крові підвищується, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

В нормі гормон інсулін виробляється спеціальними β-клітинами підшлункової залози. Якщо β-клітини виробляють недостатньо інсуліну або тканини організму на нього не реагують, то рівень глюкози в крові тварини підвищується.

У собак діабет зазвичай пов'язаний із недостатнім виробленням інсуліну (діабет 1-го типу).

У кішок найчастіше виникає недостатня чутливість самих тканин організму до інсуліну (діабет 2-го типу). Через це β-клітинам підшлункової залози доводиться виробляти його все більше і через деякий час вони "втомлюються" і утворення інсуліну значно знижується.

В нормі у домашніх тварин рівень глюкози становить 3,4-6,1.

Найчастіше діабет виникає у котів і собак середнього та похилого віку, близько 7-10 років.

Причини:

  • Неправильне харчування, надмірна кількість вуглеводів у раціоні
  • Ожиріння
  • Малорухливий спосіб життя
  • Застосування гормональних препаратів (контрацептивів, глюкокортикоїдів)
  • Стрес
  • Панкреатит
  • Вірусні захворювання
  • Інші ендокринні захворювання, наприклад, хвороба Кушинга

Симптоми цукрового діабету:

  • Полідипсія (невгамовна спрага)
  • Поліурія (часте сечовипускання)
  • Різкий запах аміаку у сечі
  • Зниження ваги у разі підвищеного апетиту
  • Погіршення стану вовни
  • Зневоднення
  • Блювота
  • Відмова від їжі
  • Млявість
  • У собак може розвиватися діабетична катаракта

Лікування полягає в регулярних ін'єкціях інсуліну та дієтичному раціоні. За правильної терапії є шанс увійти в ремісію та відмовитися від інсуліну. Якщо ви виявили будь-які із перелічених симптомів, обов'язково зверніться до лікаря.

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Дата публікації
Перегляди
406
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