Цукровий діабет у домашніх тварин: як розпізнати хворобу

Цукровий діабет - це ендокринне захворювання, за якого виробляється недостатня кількість гормону інсуліну, через що чого рівень глюкози в крові підвищується, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
В нормі гормон інсулін виробляється спеціальними β-клітинами підшлункової залози. Якщо β-клітини виробляють недостатньо інсуліну або тканини організму на нього не реагують, то рівень глюкози в крові тварини підвищується.
У собак діабет зазвичай пов'язаний із недостатнім виробленням інсуліну (діабет 1-го типу).
У кішок найчастіше виникає недостатня чутливість самих тканин організму до інсуліну (діабет 2-го типу). Через це β-клітинам підшлункової залози доводиться виробляти його все більше і через деякий час вони "втомлюються" і утворення інсуліну значно знижується.
В нормі у домашніх тварин рівень глюкози становить 3,4-6,1.
Найчастіше діабет виникає у котів і собак середнього та похилого віку, близько 7-10 років.
Причини:
- Неправильне харчування, надмірна кількість вуглеводів у раціоні
- Ожиріння
- Малорухливий спосіб життя
- Застосування гормональних препаратів (контрацептивів, глюкокортикоїдів)
- Стрес
- Панкреатит
- Вірусні захворювання
- Інші ендокринні захворювання, наприклад, хвороба Кушинга
Симптоми цукрового діабету:
- Полідипсія (невгамовна спрага)
- Поліурія (часте сечовипускання)
- Різкий запах аміаку у сечі
- Зниження ваги у разі підвищеного апетиту
- Погіршення стану вовни
- Зневоднення
- Блювота
- Відмова від їжі
- Млявість
- У собак може розвиватися діабетична катаракта
Лікування полягає в регулярних ін'єкціях інсуліну та дієтичному раціоні. За правильної терапії є шанс увійти в ремісію та відмовитися від інсуліну. Якщо ви виявили будь-які із перелічених симптомів, обов'язково зверніться до лікаря.
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