Дадуть урожай за лічені тижні: 7 овочі, які ще не пізно посадити в липні

Буряк / © Associated Press

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У липні багато садівників переконані, що вони проґавили вдалий час для висівання овочів на рік. Зрештою, з підвищенням температури легко припустити, що сезон садіння добігає кінця.

Але не відкладайте роботу з лопаткою на потім, адже липень насправді може стати чудовим часом для посіву дивовижної кількості овочів. Теплий ґрунт сприяє швидкому проростанню, а багато теплолюбних культур полюбляють умови середини літа. А ще краще те, що деякі з них можна зібрати всього за кілька тижнів.

Експерти GardeningKnowYow пропонують посадити ці 7 простих жаростійких овочів у липні.

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Звичайно, те, що саме ви зможете вирощувати, залежатиме від місцевого клімату та зони морозостійкості. Садівникам у спекотніших регіонах може знадобитися забезпечення додаткового зрошення або пообідньої тіні, водночас тим, хто живе у прохолодніших північних районах, часто можна продовжувати висівання до кінця літа.

Кущова квасоля

Кущова квасоля є одним з найлегших овочів для посіву всередині літа. Вона любить теплий ґрунт, швидко проростає, і багато сортів почнуть утворювати ніжні стручки вже за 50–60 днів.

Липень також ідеально підходить для наступного висівання, що дозволяє садівникам розподілити врожаї та насолоджуватися свіжою квасолею аж до осені. Сійте насіння безпосередньо там, де воно має рости, і підтримуйте ґрунт постійно вологим, доки розсада приживається.

Літній кабачок

Якщо ви хочете швидко отримати врожай, літній кабачок важко перевершити. Кабачки та цукіні гарно ростуть у спекотну погоду і можуть почати плодоносити вже за шість тижнів.

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За наявності достатньої кількості сонця, води та простору ці відомі своєю урожайність рослини часто дають більш ніж достатньо плодів.

Просто пам’ятайте, що важливо регулярно збирати врожай (деякі суворіші садівники можуть навіть назвати це неодмінною умовою), оскільки це стимулюватиме рослини продовжувати плодоносити протягом усього сезону.

Огірки

Огірки / © ТСН

Огірки обожнюють літню спеку. Якщо посадити їх у липні, вони часто швидко ростуть завдяки теплій температурі ґрунту та довгому світловому дню.

Сійте насіння безпосередньо на сонячне місце і за можливості забезпечте шпалеру, оскільки вертикальне вирощування покращує циркуляцію повітря та може допомогти зменшити ризик хвороб.

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Пам’ятайте: регулярне поливання вкрай важливе, особливо під час спекотного періоду, оскільки стрес від посухи може призвести до появи гірких плодів (що не є ідеальним, якщо ви хочете приготувати смачний бутерброд або салат).

Мангольд

Багато листових зелених культур погано переносять літню спеку, але мангольд є помітним винятком.

Ця яскрава культура значно стійкіша до спеки, ніж салат, і може продовжувати давати поживне листя аж до осені. Просто регулярно збирайте зовнішнє листя, і рослини продовжуватимуть давати свіжі пагони протягом кількох місяців.

У тепліших регіонах деякі садівники навіть можуть збирати мангольд протягом зими.

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Окра (бамія їстівна)

Для садівників на півдні липень та окра йдуть рука в руку. Цей теплолюбний овоч чудово почувається, коли температура підвищується, і часто найкраще росте протягом найспекотніших тижнів літа.

Навіть садівники, які мешкають за межами традиційних регіонів вирощування окри, все частіше відкривають для себе її переваги, оскільки літо стає теплішим.

Чорноокий горох

Нехай назва не вводить вас в оману — південний горох, також відомий як чорноокий, — один із найвитриваліших овочів, які можна сіяти в літню спеку. Насправді він часто краще росте в липні, ніж за прохолоднішої погоди.

Буряк

Буряк / © Associated Press

У прохолодніших і північних регіонах липень — чудовий час для посіву буряка для осіннього врожаю. Теплий ґрунт сприяє швидкому проростанню, а прохолодніші температури наприкінці сезону допомагають корінню набути чудового смаку.

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Як коріння, так і верхівки листя цих чудових маленьких овочів їстівні, що робить буряк особливо вдалою культурою для невеликих городів.

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