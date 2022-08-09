Далі від стиглих фруктів: як зберігати авокадо, щоб він залишався свіжим 12 днів

Авокадо зараз дуже популярне. Але цей фрукт важко зберігати. Express.co.uk поговорив з Таш Блайт, експертом з харчової гігієни, про те, як найкраще зберігати авокадо, щоб вони залишалися свіжими якомога довше. Вона також розповіла, як запобігти потемнінню зеленої м'якоті авокадо після розрізання навпіл.

Як визначити стиглість авокадо

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Ви можете визначити, наскільки стиглий авокадо, на дотик — незрілий авокадо твердий, тоді як стиглий авокадо буде м'якшим при натисканні. Якщо він був незрілим при покупці, авокадо може дозрівати до тижня, тоді як нерозрізаний стиглий авокадо може бути в кращому вигляді протягом трьох днів.

Як продовжити термін зберігання авокадо

Переконайтеся, що авокадо знаходиться далеко від стиглих фруктів, таких як банани, оскільки поряд з бананами авокадо дозріватиме набагато швидше і не зберігатиметься так довго.

Як змусити авокадо швидко дозріти

Як альтернатива, якщо ви хочете, щоб авокадо швидко дозрів, ви можете покласти його в паперовий пакет зі стиглим бананом або яблуком.

Де зберігати авокадо

Незрілий авокадо найкраще зберігати за кімнатної температури, і якщо ви помістите його в холодильник занадто рано, він може ніколи не дозріти.

Але, після того, як авокадо дозріє, зберігати його краще в холодильнику, щоб він довше залишався дозрілим і не псувався занадто швидко. Стиглий авокадо в холодильнику зберігатиметься приблизно протягом двох-трьох днів.

Авокадо — це готовий до вживання продукт, що означає, що перед вживанням в їжу його не піддають термічній обробці. Тому його не можна зберігати під сирим м'ясом або на тій же полиці. Якщо ви маєте ящик для салатів, ви можете зберігати в ньому авокадо.

Що робити, щоб авокадо не темніло на зрізі

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Не всі з'їдають ціле авокадо, і на зрізі авокадо може потемніти. Потемніння авокадо після розрізання не є ознакою псування, це просто хімічна реакція, коли м'якоть вступає у реакцію з киснем.

Якщо вам потрібно зберегти вже розрізане авокадо, не виймайте з нього кісточку, видавіть трохи соку лимона або лайма на м'якоть і зберігайте його в герметичному контейнері або харчовій плівці, — рекомендує експерт.

Термін зберігання авокадо

Ви купили незрілий авокадо, який дозріває у вас протягом семи днів при кімнатній температурі, після дозрівання ви переміщаєте його в холодильник і там він зберігається ще три дні, а потім ви розрізаєте його та заливаєте лимонним соком, і в герметичній упаковці він може лежати ще два дні.

Таким чином, ви можете очікувати, що авокадо пролягає близько 12 днів.

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