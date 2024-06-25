Дайте огіркам дихати: як правильно формувати та обрізати кущ

Правильна обрізка бічних пагонів між листям, вусиками та плодами огірків дійсно сприяє їхньому зростанню вгору і може значно покращити врожайність.

Для багатьох садівників збір врожаю домашніх огірків – це момент, якого вони чекають з нетерпінням весь сезон. Лише кілька простих кроків і можна насолоджуватися свіжим і хрумким огірком. Можна вирощувати огірки в контейнерах, в землі та на грядках. Щоб отримати максимальну віддачу від урожаю, дотримуйтесь основ і вирощуйте огірок, який підходить для вашого городу, ґрунту та кулінарних планів.

На сторінці fermerblog вийшло відео у якому розповідається про видалення точки росту огірка, як правильно та навіщо це робити.

Рекомендується обмежувати бурхливий ріст огірків, щоб вони віддали свою енергію на утворенні плодів, а не на розростанні:

Видаліть верхівки рослини (зазвичай великим і вказівним пальцями), щоб спонукати її розвивати бічні пагони, утворюючи більш кущисту рослину гарної форми, яка буде давати більше квітів та плодів;

Відщипніть точки росту, а також кінчики бічних пагонів на два листки позаду жіночої квітки (за якою є крихітний плід);

Відщипніть кінчики безквіткових бічних пагонів, коли вони досягнуть 60 см завдовжки;

Відщипніть верхівку, коли рослина матиме близько семи листків, щоб стимулювати бічні пагони.

Відріжте найнижчі чотири-шість бічних стебел навколо основи огіркової лози. Ці бічні стебла можуть відтягувати енергію від основного стебла рослини;

Огляньте огірок на наявність пошкоджених, жовтого чи хворого листя та зріжте їх;

Бажано зривати будь-яке листя біля лінії ґрунту, оскільки воно, швидше за все, захворіє через поганий потік повітря та дощу, що розбризкує на них хвороботворні мікроорганізми, що переносяться ґрунтом;

Далі огляньте рослину на наявність додаткових бічних стебел, які часто з’являються на вигині між головною лозою рослини та деякими листками;

Молоді бічні стебла відщипніть пальцями, але старші гілки зріжте гострими секаторами під кутом 45 градусів, щоб не пошкодити рослину;

Після первинної обрізки принаймні раз на тиждень перевіряйте огіркову лозу на наявність додаткових бічних стебел і відрізайте нові, коли вони з’являться.

Навіщо обрізати кущі огірків:

Більш керовані рослини. Обрізка огірків запобігає їх агресивному розростанню і значно полегшує догляд за рослинами;

Економія місця. Вирощування огірків у вертикальному положенні - відмінний спосіб розмістити огірки на невеликій площі городу;

Зменшення захворювань. Видалення зайвого листя покращує повітрообмін і знижує ризик таких захворювань, як борошниста роса;

Полегшення збору врожаю. Щільні ліани ускладнюють виявлення огірків, поки вони не перезріють і не стануть яскраво-жовтими;

Ранішнє дозрівання. Обрізка огіркових нащадків направляє енергію рослини на плоди, а не на ріст листя, що може призвести до більш раннього збору врожаю;

Поради:

Більшість тепличних сортів ростуть повністю з жіночими квітками. Їх не можна запилювати, інакше отримані плоди будуть гіркими. Іноді можуть з’являтися чоловічі квіти, у такому випадку просто видаліть їх.

На відкритих садових рослинах цвітуть як чоловічі, так і жіночі квіти. Жіночі квітки потрібно запилити, щоб утворити плоди, тому не видаляйте чоловічі квітки.

Будьте готові збирати врожай огірків кожні два дні, коли вони почнуть дозрівати. Огірки швидко дозрівають, тому збирайте плоди, поки вони не стануть занадто великими або перезрілими.

До речі, нещодавно ми писали про те, що "Томати люблять пиво".

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