Вінтажний декор / © ТСН

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Останнім часом вінтаж в інтерʼєрі стає дедалі популярнішим трендом. То де ж можна придбати антикварні елементи домашнього декору?

Good Housekeeping наводить результати дослідження компанії Embroidery Legacy, яка визначила найкращі міста, де можна купити вінтажні речі.

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Автори дослідження порівняли 45 напрямків в усьому світі, враховуючи такі фактори, як наявність антикварних крамниць і магазинів уживаних товарів поблизу центру міста, а також кількість днів на місяць, коли працюють головні «блошині» ринки.

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Також бралося до уваги, чи має місцевість визнану традиційну ремісничу спадщину — це допомагає знайти справді унікальні культурні артефакти. Ось міста, які очолили цей список.

Париж

Це місто посіло перше місце — тут налічується 351 антикварний ринок і магазин уживаних речей.

Лондон

Британці також знаються на торгівлі вживаними товарами. Тут ви знайдете близько 243 місць, де можна придбати вінтажні скарби.

Токіо

Подорож до Азії стає ще привабливішою, якщо дізнатися, що в цьому місті є 155 різних місць для купівлі вінтажних речей.

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Кіото та Осака

Якщо ви опинилися у цьому регіоні, варто запланувати візит до сусідніх міст — Кіото та Осаки. Разом вони пропонують 153 локації для пошуку вінтажних товарів.

Нью-Йорк

«Велике яблуко» також багате на вінтажні скарби — тут є 89 ринків, які неодмінно варто відвідати.

Барселона

У перервах між дегустацією тапас ви можете прогулятися приблизно 42 магазинами вживаних речей.

Флоренція

У цьому чудовому місті ви зможете задовольнити свою пристрасть до вінтажу, відвідавши близько 38 антикварних крамниць і магазинів уживаних товарів.

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Стамбул

Нас зовсім не дивує присутність цього міста в списку. Тут можна знайти чудові килими, кераміку, текстиль та інші вироби, а також відвідати 36 місць, де представлені вінтажні екземпляри цих речей.

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