Де не можна ставити ялинку: корисні поради

Де не можна ставити ялинку / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло про поради експертів з лісового господарства, садівництва та різдвяних ферм, щоб ваша ялинка залишалася свіжою, красивою та безпечною протягом усього грудня та трохи січня.

Біля джерел тепла

Часто ми розташовуємо ялинку біля каміна чи обігрівача, щоб створити атмосферу затишку, проте експерти попереджають, що тепло — один із найгірших ворогів святкового дерева. Біля обігрівача, каміна чи під прямими сонячними променями ялинка швидко висихає.

Тепло та пряме світло прискорюють випаровування води з гілок і голок. Дерево втрачає здатність вбирати воду, голки обсипаються, а ризик загоряння значно зростає.

Ідеальне місце для ялинки

Щоб ялинка зберігала свіжість, обирайте прохолодні місця, якомога далі від обігрівачів, камінів і вікон, які виходять на південь. Найкраще розташувати дерево біля внутрішньої стіни, де воно не заважатиме пересуванню та не буде у тіні, де про нього забудуть. Оптимальна температура кімнати — 15–18°C.

Розташування повинно гармоніювати з простором оселі: уникайте місць, які перекривають перегляд інтер’єру чи проходи, але й не ховайте дерево в малопомітному куточку.

Догляд за ялинкою

Свіжий зріз стовбура. Перед тим як поставити дерево у підставку з водою, зріжте приблизно 2,5 см від основи. Це відкриє нові канали для вбирання води. Регулярний полив. Щодня перевіряйте рівень води. Наприклад, ялинка висотою 2,5 м може вбирати до 4 л води на день. Без хімії. Не додавайте у воду аспірин, цукор або засоби для квітів — це не покращує водопоглинання, а може сприяти росту бактерій та цвілі. Зволоження повітря. Періодично обприскуйте дерево водою з пульверизатора, це допомагає голкам залишатися свіжими та не обсипатися.

Навіть якщо ви обрали найсвіжішу ялинку, догляд за нею визначає, як довго вона зможе тішити око та наповнювати дім ароматом хвої. Пам’ятайте, що правильне розташування та регулярна увага до води та вологості — ось ключ до того, щоб ваша ялинка мала пишний та живий вигляд до самого Різдва та Нового року.