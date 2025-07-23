Де посадити гортензії, щоб вони цвіли роками

Гортензії / © ТСН

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Найкраще місце для садіння гортензій залежатиме від сорту, який ви хочете вирощувати, та місця вашого проживання. Про те, де краще садити гортензії й який сорт обрати, розповідає GardeningKnowHow.

Перш ніж купувати рослину, найкраще оглянути свій ландшафт, провести деякі дослідження щодо того, який тип куща ви хочете вирощувати, та пошукати натхнення щодо унікальних способів використання гортензій у ландшафті. Це гарантує, що ваша рослина буде щаслива у своєму новому домі та винагородить вас великими, красивими квітами протягом багатьох років.

Експерти з гортензій мають кілька порад, які допоможуть вам вибрати найкраще місце для садіння вашої гортензії.

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Чому важливий вибір правильного місця

Ви, мабуть, чули приказку про нерухомість: «місце, місце і ще раз місце». Це означає, що місце розташування має велике значення у разі будь-якої купівлі нерухомості, і те саме стосується вибору рослин. Садівнича версія цієї поради: «правильна рослина, правильне місце».

Вибір правильної рослини та правильного місця для цього конкретного виду важливий, оскільки різні види гортензій мають різні потреби в світлі, ґрунті, воді та поживних речовинах. Деякі схожі, а деякі зовсім ні.

Найкращий спосіб виростити здорові та щасливі гортензії — це дати їм те, що вони хочуть, включаючи правильне місце в саду. Якщо ви хочете, щоб ваші рослини росли та цвіли, вам потрібно визнати їхні потреби у вирощуванні, і вибір правильного місця є одним з найважливіших факторів.

Де можна вирощувати гортензії

У випадку з гортензіями більшість сортів віддають перевагу пів тіні. Хоча є й інші види гортензій, які добре ростуть на сонці. Волотисті гортензії віддають перевагу повному сонцю, а дуболисті гортензії також добре його переносять, особливо в прохолодному кліматі.

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Більшість сортів гортензій також віддають перевагу кислому ґрунту або ґрунту з нижчим pH, хоча вони також можуть переносити ґрунти з вищим pH. Якщо ви хочете змінити колір квітів гортензії, це залежить від pH ґрунту.

Наприклад, якщо ви рішуче налаштовані на сині гортензії, вам потрібно посадити гортензію в місці з кислим ґрунтом. Якщо ви хочете рожеві, посадіть свій кущ десь із нейтральним або лужним.

Гортензії / © ТСН

Де садити гортензії, щоб вони цвіли

Східний бік вашого будинку часто вважається найкращим місцем для садіння гортензій. Це тому, що він отримує ранкове сонце, а потім післяобідню тінь, коли сонце перебуває в зеніті. Однак вам слід садити волотисті гортензії в місці, яке отримує щонайменше шість годин повного сонця на день.

Садіть гортензії в добре дренованому, родючому та кислому ґрунті (якщо ви не хочете рожевих квітів). Переконайтеся, що ви обрали сорт, який підходить для вашої зони вирощування. Більшість гортензій досить зимостійкі, але є й такі, що постраждають від зимових морозів та втратять квітів через мінусові температури, тому вибір найкращої гортензії для вашої зони є надзвичайно важливим.

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Великолисті гортензії, включаючи як головчасті, так і мереживні, менш стійкі до холоду. Якщо ви живете в зоні вирощування 6 або прохолоднішій, садіть великолисті гортензії в захищеному місці, щоб захиститися від пошкоджень холодом, які можуть призвести до того, що ваша гортензія не зацвіте.

Гортензії / © ТСН

Найкращі гортензії для складних місць

Найкраща гортензія для вас залежить від різних умов. Наприклад, якщо ви шукаєте наймолодшу рослину, зверніть увагу на гладку або волотисту гортензію.

Вони часто витримують сильні морози. Гладкі гортензії відмирають у північних регіонах, але знову проростають навесні.

Якщо ви шукаєте універсальну морозостійку гортензію, знову ж таки, волотисті — ваш вибір. Морозостійкі до зони 4 USDA гортензії волотисті утворюють пуп’янки на початку літа для цвітіння в середині літа.

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Де не слід садити гортензії

Не саджайте гортензії у вологий ґрунт з невеликим дренажем або без нього. Не саджайте їх під великими деревами, які будуть конкурувати з чагарником, або на ділянках, що перебувають під повним сонцем протягом усього дня. Натомість шукайте родючий та добре дренований ґрунт у місці з повним ранковим сонцем та денною тінню.

З якого боку будинку садити гортензії

Гортензії віддають перевагу ранковому сонцю з денною тінню (за винятком волотистих гортензій, які люблять повне сонце). Східний бік будинку дасть рослині тепле ранкове світло, але захистить її від спекотного та невблаганного полуденного сонця.