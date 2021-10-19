Декор святкового столу: сервірування за допомогою квітів

Усе прекрасне, що є в нас самих, стає відображенням світу, який ми створюємо. Тема квітів є особливим доповненням у різних сферах нашого життя.

Найкраща прикраса святкового столу у будь-яку пору року – це живі квіти. Весільна координаторка Марта Гунькало розповіла, як правильно, гармонічно і красиво засервірувати стіл у домашніх умовах.

Коли ми говоримо про сервірування та етикет, квіти матимуть особливе місце у цій темі.

Сервірування квітами має особливий алгоритм. Найперше, з чого потрібно розпочати – це очищення квітів від зайвої зелені. Обрізаємо та опускаємо стебла у воду. Це дає можливість квітці увібрати у себе максимум вологи і, тим самим, збільшити час її стійкості та гарного зовнішнього вигляду. Нижню частину стебла у естетичних цілях можна обробити спеціальною стрічкою для флористів.

Нові тенденції говорять про природність і це актуально не лише у темі сервірування квітами, але й є доречним у присутності їх у вазах на столі.

Марта Гунькало

Природність – нова тенденція у сервіруванні квітами. Вона також має бути і у вазах на столі.

Якщо ми говоримо про сервірування тканинними серветками, то доповненням стане лише натуральна квітка, жодних штучних не має бути.

Якщо ми сервіруємо стіл дзеркального дизайну, скляний або без скатертини, то використовуємо серветки з делікатних тканин. Якщо мова йде про серветку, як елемент декору, а не за призначенням, можна використовувати напівпрозору тканину.

Скатертина та серветка мають бути різних відтінків, проте, доречною залишатиметься одна кольорова гама. Винятком залишається лише світлий текстиль, який дозволяє нам використовувати єдиний колір для скатертини та серветок.

Якщо тема квітів має для вас особливий зміст, процес вибору сорту квітів стане приємним моментом.

Для сервірування ми обираємо квіти невеликого розміру, проте у вазах на столі вони можуть бути об'ємними.

Коли ми хочемо створити щось ексклюзивне та створити атмосферу затишку, паперові серветки доречно замінити на тканинні . На перший погляд, звичайні деталі створюють особливе відчуття довершеності. Ми спостерігаємо збільшення асортименту тканинних серветок, що дозволяє нам з легкістю створити правильний візуал. В окремих випадках, якщо ви самостійного готуєтесь до святкового заходу, то пошиття серветок можна замовити або ж взяти їх на прокат.

Працюючи з квітами, варто не забувати про фартух, який вбереже ваш одяг від забруднення пилком квітів та водою.

В процесі сервірування тканинними серветками та квітами варто пам'ятати, що це необхідно робити не раніше, чим за 1,5 години до початку святкування. Квіти мають залишатися свіжими. Також варто підготувати маленькі вазочки або іншу місткість, яка візуально не вибиватиметься зі стилістики застілля, але у яку гості можуть покласти квіти після розпаковування серветки.

Тканинні серветки потребують доповнення кільцями або стрічками. Вони закривають стебла квітів, виконуючи функцію не лише скріплення, а й естетичну.

Послідовність сервірування варто розпочати з викладання форми серветки. Важливо: квіти мають бути підготовленими завчасно. У випадку, якщо вологу зі стебел нам не вдалось забрати завчасно, промокаємо їх паперовим рушником або серветками.

Часто виникають запитання, чи будуть доречними квіти у вазі, якщо сервірування виконане з квітами?

Так, вони будуть доречними, якщо обрати квіти, які використані у сервіруванні або ж квіти в однаковій кольоровій гамі.

Також стильним доповненням стануть натуральні кущові гілочки або евкаліпт.

Хочу звернути уваги , що немає обмежень у виборі текстур тканин та сортів, але слід пам'ятати важливе правило - усе сервірування має бути однаковим, тому в період підготовки квітів та декору ми це враховуємо.

Кожна тканинна текстура та колористика квітів неповторна і, реалізовуючи наші ідеї, ми створюємо нову реальність, яка є відображенням нас самих.

Натхнення вам у прояві любові до квітів та створенні ваших особливих сервірувань!

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