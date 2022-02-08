День святого Валентина: п'ять красивих ідей декору з Instagram

Це свято прийшло в наше життя порівняно недавно, але вже встигло багатьом полюбитися.

З приходом до нас традиції святкувати День святого Валентина, у нас з'явилася можливість щороку вигадувати різні варіанти червоно-сердечного декору для дому.

Прикрасити можна будинок, стіл та навіть автомобіль. Ми зібрали вам п'ять ідей декору для святкування Дня святого Валентина.

Вінок на двері у вигляді серця

Звичайно ж, головний мотив декору цього дня – червоне серце. Якщо ви ще не зняли з дверей різдвяний вінок, саме час поміняти його на вінок у вигляді серця. Автор цієї ідеї пропонує використовувати дротяний вішак, якому можна легко надати форму серця, та прив'язати до нього смужки червоної тканини.

Сервірування з фетровими та паперовими валентинками

Якщо у вас немає посуду та свічок з відповідним декором, ви можете легко зробити їх самі. Для цього вам потрібно вирізати червоні серця з фетру – або іншої щільної тканини – та з паперу. Потім покладіть великі серця в тарілки, дрібні – розсипте по столу, ще кілька середніх прикріпіть на свічки та приклейте на коктейльні трубочки. Червоні тюльпани у цій ситуації будуть дуже доречними.

Дерево з валентинками

Валентинки, готові або зроблені своїми руками, можна повісити на сухі гілки, що стоять у вазі. Якщо ви ще не розібрали ялинку, то можете спробувати прикрасити її червоними серцями.

Валентинки на вікнах

Набридли на вікнах сніжинки — саме час замінити їх на валентинки. Якщо діти на дистанційному навчанні або карантині, ви можете зробити це разом.

Гірлянди з валентинок

Ви можете вирізати паперові валентинки різних розмірів та зібрати їх у гірлянди. Ними можна прикрасити люстри, меблі, вікна та двері. Якщо ви людина широких поглядів, то валентинки можуть бути не червоними, а райдужними. Цим ви покажете, що ви за кохання без забобонів.

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