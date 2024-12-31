Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дерево авокадо з кісточки: як виростити рослину незалежно від того, де ви живете

Дерево авокадо з кісточки: як виростити рослину незалежно від того, де ви живете

Авокадо / Фото: Associated Press

Якщо ви мріяли виростити своє дерево авокадо, саме час це зробити. Вирощування авокадо — це цікавий процес та можливість додати природної краси до вашого дому чи саду. 

Хоча отримання плодів потребує часу, сам процес догляду за рослиною приносить велике задоволення, а як це робити розповіло видання Martha Stewart.

Що потрібно знати перед початком

Дерева авокадо (Persea americana) процвітають у субтропічному кліматі та можуть виростати до 25 м на відкритому повітрі. У холодних регіонах вони ідеально підходять для вирощування як кімнатні рослини, де їхня висота рідко перевищує 3 м. Виростити дерево авокадо можна як із кісточки, так і придбавши готове молоде дерево у розпліднику.

Як проростити авокадо

Найпоширеніший спосіб — пророщування кісточки у воді.

  • Видаліть кісточку. Обережно вийміть її з плоду та промийте під водою.
  • Вставте три-чотири зубочистки у стінки насіння, щоб утримувати його наполовину зануреним у воду.
  • Покладіть насіння у склянку так, щоб тупий кінець торкався води.
  • Регулярно додавайте воду, щоб підтримувати рівень. Через кілька тижнів на тупому кінці з’явиться корінець, а на гострому — пагін. Якщо через два-три місяці насіння не проростає, спробуйте нове.

Як посадити кісточку авокадо

Коли насіння проросте, його можна висаджувати у ґрунт:

  • Видаліть зубочистки.
  • Наповніть контейнер наполовину ґрунтовою сумішшю.
  • Помістіть насіння у горщик тупим кінцем вниз, залишаючи верхню частину відкритою.
  • Поливайте ґрунт і  підтримуйте його злегка вологим.
  • Поставте рослину у світле місце.

Як вирощувати дерево авокадо на вулиці

У теплих регіонах авокадо можна висаджувати просто неба:

  • Оберіть місце, яке отримує 8 годин прямого сонячного світла на день.
  • Викопайте яму, трохи більшу за кореневу грудку дерева.
  • Помістіть дерево в яму та засипте ґрунтом, ущільнюючи його.
  • Рясно полийте.

Догляд за деревом авокадо

Щоб дерево росло здоровим і, можливо, навіть родило, важливо забезпечити йому правильний догляд:

  • Освітлення. Дерева авокадо потребують яскравого сонячного світла не менше 4-6 годин на день. У приміщенні розташуйте рослину біля вікна з непрямим освітленням.
  • Ґрунт. Ідеальний ґрунт для авокадо — багатий, суглинистий та добре дренований із рівнем pH 5-7. Важливо уникати застою води.
  • Полив. Поливайте дерево регулярно, дозволяючи верхньому шару ґрунту просихати між поливами. Молоді дерева потребують частішого зволоження.
  • Добриво. У приміщенні рослину удобрюють стандартними добривами кожні три місяці. На відкритому повітрі — раз на рік навесні, використовуючи азотне добриво.
  • Обрізання. Уникайте надмірного обрізання. Видаляйте лише мертві гілки. Найкращий час для обрізання — зима до кінця лютого.

Поширені проблеми

  • Коренева гниль. Виникає через надмірний полив. Забезпечте гарний дренаж і уникайте застою води.
  • Сонячний опік. У спекотні дні перенесіть дерево у тінь, якщо листя стає коричневим.
  • Шкідники. Гусениці, кліщі та жуки можуть вражати рослину. Використовуйте натуральні засоби боротьби.

Види дерев авокадо

  • Гасс. Популярний сорт із товстою шкіркою та кремовим м'якушем.
  • Фуерте. Має рівну тонку шкірку та менше олії.
  • Пінкертон. Дерево компактне, дає невеликі, але смачні плоди.

Вирощування дерева авокадо — це довготривалий, але дуже захопливий процес. Навіть якщо вашій рослині не судилося родити, вона прикрасить інтер’єр або сад. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися не лише доглядом за рослиною, а й її красою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація