Дерево авокадо з кісточки: як виростити рослину незалежно від того, де ви живете

Якщо ви мріяли виростити своє дерево авокадо, саме час це зробити. Вирощування авокадо — це цікавий процес та можливість додати природної краси до вашого дому чи саду.

Хоча отримання плодів потребує часу, сам процес догляду за рослиною приносить велике задоволення, а як це робити розповіло видання Martha Stewart.

Що потрібно знати перед початком

Дерева авокадо (Persea americana) процвітають у субтропічному кліматі та можуть виростати до 25 м на відкритому повітрі. У холодних регіонах вони ідеально підходять для вирощування як кімнатні рослини, де їхня висота рідко перевищує 3 м. Виростити дерево авокадо можна як із кісточки, так і придбавши готове молоде дерево у розпліднику.

Як проростити авокадо

Найпоширеніший спосіб — пророщування кісточки у воді.

Видаліть кісточку. Обережно вийміть її з плоду та промийте під водою.

Вставте три-чотири зубочистки у стінки насіння, щоб утримувати його наполовину зануреним у воду.

Покладіть насіння у склянку так, щоб тупий кінець торкався води.

Регулярно додавайте воду, щоб підтримувати рівень. Через кілька тижнів на тупому кінці з’явиться корінець, а на гострому — пагін. Якщо через два-три місяці насіння не проростає, спробуйте нове.

Як посадити кісточку авокадо

Коли насіння проросте, його можна висаджувати у ґрунт:

Видаліть зубочистки.

Наповніть контейнер наполовину ґрунтовою сумішшю.

Помістіть насіння у горщик тупим кінцем вниз, залишаючи верхню частину відкритою.

Поливайте ґрунт і підтримуйте його злегка вологим.

Поставте рослину у світле місце.

Як вирощувати дерево авокадо на вулиці

У теплих регіонах авокадо можна висаджувати просто неба:

Оберіть місце, яке отримує 8 годин прямого сонячного світла на день.

Викопайте яму, трохи більшу за кореневу грудку дерева.

Помістіть дерево в яму та засипте ґрунтом, ущільнюючи його.

Рясно полийте.

Догляд за деревом авокадо

Щоб дерево росло здоровим і, можливо, навіть родило, важливо забезпечити йому правильний догляд:

Освітлення . Дерева авокадо потребують яскравого сонячного світла не менше 4-6 годин на день. У приміщенні розташуйте рослину біля вікна з непрямим освітленням.

. Дерева авокадо потребують яскравого сонячного світла не менше 4-6 годин на день. У приміщенні розташуйте рослину біля вікна з непрямим освітленням. Ґрунт . Ідеальний ґрунт для авокадо — багатий, суглинистий та добре дренований із рівнем pH 5-7. Важливо уникати застою води.

. Ідеальний ґрунт для авокадо — багатий, суглинистий та добре дренований із рівнем pH 5-7. Важливо уникати застою води. Полив . Поливайте дерево регулярно, дозволяючи верхньому шару ґрунту просихати між поливами. Молоді дерева потребують частішого зволоження.

. Поливайте дерево регулярно, дозволяючи верхньому шару ґрунту просихати між поливами. Молоді дерева потребують частішого зволоження. Добриво . У приміщенні рослину удобрюють стандартними добривами кожні три місяці. На відкритому повітрі — раз на рік навесні, використовуючи азотне добриво.

. У приміщенні рослину удобрюють стандартними добривами кожні три місяці. На відкритому повітрі — раз на рік навесні, використовуючи азотне добриво. Обрізання. Уникайте надмірного обрізання. Видаляйте лише мертві гілки. Найкращий час для обрізання — зима до кінця лютого.

Поширені проблеми

Коренева гниль . Виникає через надмірний полив. Забезпечте гарний дренаж і уникайте застою води.

. Виникає через надмірний полив. Забезпечте гарний дренаж і уникайте застою води. Сонячний опік. У спекотні дні перенесіть дерево у тінь, якщо листя стає коричневим.

У спекотні дні перенесіть дерево у тінь, якщо листя стає коричневим. Шкідники. Гусениці, кліщі та жуки можуть вражати рослину. Використовуйте натуральні засоби боротьби.

Види дерев авокадо

Гасс . Популярний сорт із товстою шкіркою та кремовим м'якушем.

. Популярний сорт із товстою шкіркою та кремовим м'якушем. Фуерте . Має рівну тонку шкірку та менше олії.

. Має рівну тонку шкірку та менше олії. Пінкертон. Дерево компактне, дає невеликі, але смачні плоди.

Вирощування дерева авокадо — це довготривалий, але дуже захопливий процес. Навіть якщо вашій рослині не судилося родити, вона прикрасить інтер’єр або сад. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися не лише доглядом за рослиною, а й її красою.

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