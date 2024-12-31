Дерево авокадо з кісточки: як виростити рослину незалежно від того, де ви живете

Якщо ви мріяли виростити своє дерево авокадо, саме час це зробити. Вирощування авокадо — це цікавий процес та можливість додати природної краси до вашого дому чи саду.
Хоча отримання плодів потребує часу, сам процес догляду за рослиною приносить велике задоволення, а як це робити розповіло видання Martha Stewart.
Що потрібно знати перед початком
Дерева авокадо (Persea americana) процвітають у субтропічному кліматі та можуть виростати до 25 м на відкритому повітрі. У холодних регіонах вони ідеально підходять для вирощування як кімнатні рослини, де їхня висота рідко перевищує 3 м. Виростити дерево авокадо можна як із кісточки, так і придбавши готове молоде дерево у розпліднику.
Як проростити авокадо
Найпоширеніший спосіб — пророщування кісточки у воді.
- Видаліть кісточку. Обережно вийміть її з плоду та промийте під водою.
- Вставте три-чотири зубочистки у стінки насіння, щоб утримувати його наполовину зануреним у воду.
- Покладіть насіння у склянку так, щоб тупий кінець торкався води.
- Регулярно додавайте воду, щоб підтримувати рівень. Через кілька тижнів на тупому кінці з’явиться корінець, а на гострому — пагін. Якщо через два-три місяці насіння не проростає, спробуйте нове.
Як посадити кісточку авокадо
Коли насіння проросте, його можна висаджувати у ґрунт:
- Видаліть зубочистки.
- Наповніть контейнер наполовину ґрунтовою сумішшю.
- Помістіть насіння у горщик тупим кінцем вниз, залишаючи верхню частину відкритою.
- Поливайте ґрунт і підтримуйте його злегка вологим.
- Поставте рослину у світле місце.
Як вирощувати дерево авокадо на вулиці
У теплих регіонах авокадо можна висаджувати просто неба:
- Оберіть місце, яке отримує 8 годин прямого сонячного світла на день.
- Викопайте яму, трохи більшу за кореневу грудку дерева.
- Помістіть дерево в яму та засипте ґрунтом, ущільнюючи його.
- Рясно полийте.
Догляд за деревом авокадо
Щоб дерево росло здоровим і, можливо, навіть родило, важливо забезпечити йому правильний догляд:
- Освітлення. Дерева авокадо потребують яскравого сонячного світла не менше 4-6 годин на день. У приміщенні розташуйте рослину біля вікна з непрямим освітленням.
- Ґрунт. Ідеальний ґрунт для авокадо — багатий, суглинистий та добре дренований із рівнем pH 5-7. Важливо уникати застою води.
- Полив. Поливайте дерево регулярно, дозволяючи верхньому шару ґрунту просихати між поливами. Молоді дерева потребують частішого зволоження.
- Добриво. У приміщенні рослину удобрюють стандартними добривами кожні три місяці. На відкритому повітрі — раз на рік навесні, використовуючи азотне добриво.
- Обрізання. Уникайте надмірного обрізання. Видаляйте лише мертві гілки. Найкращий час для обрізання — зима до кінця лютого.
Поширені проблеми
- Коренева гниль. Виникає через надмірний полив. Забезпечте гарний дренаж і уникайте застою води.
- Сонячний опік. У спекотні дні перенесіть дерево у тінь, якщо листя стає коричневим.
- Шкідники. Гусениці, кліщі та жуки можуть вражати рослину. Використовуйте натуральні засоби боротьби.
Види дерев авокадо
- Гасс. Популярний сорт із товстою шкіркою та кремовим м'якушем.
- Фуерте. Має рівну тонку шкірку та менше олії.
- Пінкертон. Дерево компактне, дає невеликі, але смачні плоди.
Вирощування дерева авокадо — це довготривалий, але дуже захопливий процес. Навіть якщо вашій рослині не судилося родити, вона прикрасить інтер’єр або сад. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися не лише доглядом за рослиною, а й її красою.
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