Десять найпоширеніших хвороб помідорів: як з ними боротися та які заходи профілактики

Якщо ваші помідори здорові, ви можете збирати врожай до пізньої осені, але якщо на томати щось "напало", врожаю може і не бути.

Хоч як би ретельно ми не доглядали свої рослини, іноді — з незалежних від нас причин — на них "нападають" хвороби.

Gardening know how склав перелік 10 найпоширеніших хвороб, що вражають помідори, а також поради щодо їхнього лікування та профілактики.

Профілактика хвороб помідорів

Багато захворювань можна попередити за допомогою правильних методів садіння і догляду:

садіть томати на достатній відстані один від одного, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря;

не поливайте помідори зверху;

знищуйте всі заражені рослини в кінці вегетаційного періоду;

не компостуйте заражені рослини, оскільки вони можуть повторно заразити ваш сад наступного року;

дезінфікуйте інструменти між використаннями.

Дуже важливо розпізнати, на що хворіють ваші помідори. Ось десять найпоширеніших захворювань.

Рання гниль

Рання гниль зазвичай спочатку з'являється на нижньому листі рослини у вигляді плям на листі, які можуть бути або коричневими, або чорними. Потім ураження утворюють концентричні кільця, наче ціль. Плями на листі згодом мігрують на стебло і навіть на плоди помідора.

Рання гниль зазвичай виникає у спекотну погоду, коли була значна кількість дощу й вологості.

Фунгіцид може допомогти зменшити збитки, але він лише зменшить, а не усуне проблему.

Найкраще лікування — це профілактика.

Фітофтороз

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Фітофтороз дуже руйнівний і зазвичай виникає, коли температура наприкінці сезону низька, а роса рясна. На стеблах, листі чи плодах з'являються невеликі ушкодження, що нагадують темні, просочені водою плями.

Щойно фітофтора буде виявлена, вам треба прибрати з ділянки все сміття та опалі плоди, щоб запобігти перезимівлі хвороби.

Повторне оброблення фунгіцидами протягом вегетаційного періоду може допомогти захистити від фітофторозу.

Якщо у вашому саду виник фітофтороз, не садіть там інші томати чи представників сімейства пасльонових протягом щонайменше одного року.

Південний опік

Південний опік найчастіше виникає в літні місяці, коли ґрунт теплий і вологий. Знебарвлене нижнє або листя та опадіння рослини — симптоми цього захворювання, яке зазвичай призводить до загибелі рослини.

Хороша санітарія — найкраще лікування. Це включає дезінфекцію будь-яких використовуваних садових інструментів, видалення та знищення хворих рослин разом із будь-яким садовим сміттям або мульчею, які торкалися їх. Сам ґрунт також може потребувати дезінфекції.

Фузаріозне в'янення

Фузаріозне в'янення характерне тим, що під час прогресування хвороби листя жовтіє, в'яне, а нове зростання сповільнюється. У багатьох випадках хвороба вражає лише одну половину листка або одну половину рослини, перш ніж перейти на іншу.

Вертицильозне в'янення

Вертицильозне в'янення проявляється тими самими симптомами, що й фузаріозне, але вражає обидва боки ирослини одночасно. Листя скручується, в'яне, знебарвлюється, а потім відмирає й опадає. Вертицильозне в'янення не лікується. Щойно воно потрапило на листя, рослини необхідно видалити та знищити. Хвороба залишиться у ґрунті після того, як ви видалите рослину, тому обов'язково вибирайте стійкі сорти для майбутнього садіння.

Антракноз

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Антракноз можна помітити, коли на шкірці як зелених, так і стиглих фруктів з'являються невеликі круглі плями у вигляді синців, які заражають і внутрішню частину плода. У міру прогресування захворювання вогнища стають більшими, глибшими й темнішими.

Зазвичай волога погода, поганий дренаж або розбризкування води створюють ідеальні умови для розвитку хвороби, але грибок може також вижити у старих рослинних рештках або в насінні.

Щоб уникнути цієї гнилі, поливайте рослини біля основи для запобігання розбризкуванню і намоканню листя, збирайте плоди, щойно вони дозріють, і прибирайте рослинні залишки попереднього сезону.

Фунгіциди на основі міді можна застосовувати як ще один захід профілактики, коли рослини утворюють перше гроно плодів.

Цвіль та грибок

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Ці захворювання зазвичай виникають, коли рослини розташовані надто близько одна до одної, що призводить до поганої циркуляції повітря. Їх легко діагностувати, тому що на поверхні листя з'являється біла або сіра порошкоподібна речовина, начебто його присипали борошном. З часом білувате листя може буріти, зморщуватися, ставати сухим і ламким.

Це захворювання можна контролювати, якщо розпочати оброблення фунгіцидами за перших ознак цвілі. Корисними є масло німа, спреї з сіркою та продукти, що містять бікарбонат калію.

Кучерявість листя помідорів

Кучерявість листя томатів проявляється так само, як і вимовляється — листя скручується і деформується. Хоча можуть минути тижні, перш ніж з'являться будь-які симптоми. Найпоширенішою ознакою є пожовтіння та скручування листя догори. Зростання рослини також може сповільнитися, набувши кущової форми. Квіти не розвинуться, а ті, що розвинулися, просто обпадуть.

Септоріоз листя

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Септоріоз листя — це захворювання, яке проявляється на найстарішому листі рослини. Його легко відрізнити від інших захворювань за його вдавленими водяними плямами з коричневими краями і світло-коричневими центрами. Після зараження рослина втрачає силу.

Хвороба може поширюватися вітром чи дощем і найкраще розвивається за температури 15-26 градусів. Лікування можна проводити протягом 7-10 днів, починаючи від опадіння квіток, коли видно перші плоди.

Бактеріальна плямистість

Це менш поширене захворювання непривабливе, але несмертельне для рослини. Симптоми проявляються у вигляді невеликих коричневих плям із зовнішнім жовтим кільцем. Плями невеликі, але часто можуть накладатися одна на одну, через що вони виглядають ще більшими і мають неправильну форму. У важких випадках плями поширюються на плоди.

Як і у випадку з більшістю хвороб, після її початку лікування не існує. Якщо ви можете впоратися з потворними плямами, ви можете залишити рослини в саду до кінця збирання врожаю. Наприкінці сезону викидайте та знищуйте всі уражені рослини та змінюйте ґрунт, щоб запобігти зараженню наступного року.

Як лікувати хвороби помідорів

Якщо ви вважаєте, що на вашій рослині розвинулася вірусна інфекція, необхідно видалити заражені кущі, щоб запобігти подальшому передаванню інфекції.

Для простого, доступного та ефективного лікування спробуйте саморобний фунгіцид, використовуючи інгредієнти, які у вас вже можуть бути напохваті, включно з харчовою содою, милом для миття посуду та кулінарними оліями. Інший варіант боротьби з цими найпоширенішими хворобами — вирощування гібридів, стійких до хвороб.

Якщо останніми роками у вашому саду були проблеми із хворобами, виберіть сорт, стійкий до цього конкретного захворювання. Ви можете знайти перелік кодів на звороті заводської етикетки. Наприклад, буква "V" означає стійкість до вертицильозного в'янення, тоді як "EB" — стійкість до альтернаріозу.

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