Детермінантні та індетермінантні сорти: як обрізати помідори залежно від їхнього типу

Кожен із нас, якщо він колись пробував вирощувати помідори, чув про те, що не всі томати вимагають однакового обрізання.

Помідори не надто складна культура для вирощування, але є деякі речі, які важливо враховувати під час їх вирощування, щоб досягти найкращих результатів

Експерт розповів Express.co.uk, у чому полягають головні тонкощі під час обрізування томатів.

Чому пасинки потрібно видаляти

Обрізання може допомогти переконатися, що рослини мають достатній приплив повітря та не перенаселені. Це може забезпечити хорошу якість плодів, зберегти рослини здоровими та може допомогти збільшити врожай.

Основне завдання обрізування полягає у видаленні непотрібних частин рослини, які споживають енергію, воду та поживні речовини, і водночас не роблять значного вкладу у виробництво помідорів. Насамперед це стосується відгалужень (пасинків), які ростуть між стовбуром і гілками.

Якщо ви дозволяєте пасинкам рости, вони відволікають енергію рослини від виробництва плодів та сприяють надмірному зростанню листя. Пізніше ці пагони можуть також дати квіти та плоди, але плоди будуть маленькими та не такими солодкими та соковитими.

Надмірне зростання пагонів також призводить до скупченості куща. Основна мета листя – виробляти енергію за допомогою фотосинтезу, для якого потрібна достатня кількість сонячного світла.

Якщо кущ занадто пишний, листя може недоотримувати сонячного світла, що негативно позначається на швидкості та якості дозрівання плодів. Кущі, що переросли, необхідно обрізати, щоб підвищити швидкість дозрівання.

Перенаселеність також може призвести до підвищення вологості та зниження циркуляції повітря. У цих умовах процвітають багато грибкових патогенів. Тому видалення пасинків знижує ризик виникнення таких грибкових захворювань, як фітофтороз, кладоспоріоз, альтернаріоз, септоріоз та інші.

Як обрізати помідори залежно від їхнього типу / Фото: Credits

Обрізання детермінантних томатів

Садівники також повинні видаляти нижнє листя, яке стикається з ґрунтом, як профілактичний захід. Важливо, щоб садівники пам'ятали, що є детермінантні та індетермінантні сорти томатів.

Детермінантні томати називаються тому, що їхні висота і термін життя обмежені. Вони мають верхнє суцвіття, далі якого кущ не розростається.

Детермінантні томати компактні і добре підходять для регіонів із коротким літом, оскільки досягають висоти приблизно від 30 до 70 см і мають короткий період плодоношення, після чого поступово в'януть.

Обрізування цих помідорів включає видалення гілок, які ростуть в тіні і не мають квітів. Більш компактний кущ, забезпечить рівномірний розподіл зеленої маси, дасть можливість усім листям отримувати кисень і достатню кількість сонячного світла.

Обрізання індетермінантних томатів

Індетермінантні томати, як випливає з назви, не мають верхнього суцвіття. Тому вони ростуть і плодоносять протягом усього сезону і можуть зрости до 200-300 см заввишки. Індетермінантні помідори добре підходять для теплиць та регіонів із тривалим теплим літом.

Індетермінантні помідори мають товсте основне стебло, від якого ростуть решта гілок. Якщо у вас індетермінантні томати, не обрізайте їхнє основне стебло, обрізайте тільки бічні гілки, інакше зростання вгору припиниться.

В іншому ж садівники можуть дотримуватися правил обрізання детермінантних томатів, а саме: видаляти безбарвні пагони, які роблять кущ занадто густим, і обрізати гілки та листя, що стосуються землі.

Як обрізати помідори залежно від їхнього типу / Фото: Credits

Чим обрізати томати

Як і під час обрізування будь-якої іншої рослини, садівники завжди повинні використовувати чисті, гострі ножі або садові ножиці. Щоб уникнути потрапляння в рани грибкових чи бактеріальних збудників, дезінфікуйте інструмент для обрізання медичним спиртом чи розчином перманганату калію.

Будьте обережні, не обрізайте надмірно і не видаляйте гілки з великою кількістю квітів і листя, тому що це завадить плодоношенню і викликає у рослини стрес. Листя відповідає за вироблення енергії, і якщо його буде замало, енергії не вистачить для нормального росту та плодоношення рослин. Кущ повинен бути рівномірно вкритий гілками та листям.

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