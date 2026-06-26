Типи томатів / © Credits

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Томати заслужено вважаються однією з найпопулярніших культур на українських городах. Вони відносно невибагливі у догляді, щедро родять і чудово смакують як у свіжому вигляді, так і ц домашній заготівлі.

Однак не всі помідори ростуть однаково. Видання Martha Stewart пояснило різницю між двома основними типами томатів — детермінантними та індетермінантними. Одні дарують урожай поступово протягом усього літа, інші віддають усі плоди майже одночасно.

Головна різниця

Усе зводиться до особливостей росту.

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Індетермінантні томати продовжують рости та родити протягом усього сезону аж до перших заморозків. Вони мають витку форму, потребують опор і можуть досягати дивовижних розмірів.

Детермінантні томати, навпаки, ростуть компактними кущами та формують увесь урожай за відносно короткий період. Саме тому їх часто рекомендують для невеликих ділянок і контейнерного вирощування.

Вибір залежить насамперед від ваших цілей. Якщо хочеться отримати великий одноразовий урожай для консервації, варто звернути увагу на детермінантні сорти. Якщо ж ви мрієте про свіжі помідори на столі протягом усього літа, кращим вибором стануть індетермінантні рослини.

Багато садівників успішно вирощують обидва типи одночасно та поєднують зручність і різноманіття.

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Індетермінантні томати

Ці сорти продовжують рости весь сезон, поступово утворюють нові квіти та плоди. Їхні батоги можуть сягати майже 3,5 м завдовжки. Саме тому таким рослинам необхідні міцні кілки, шпалери та спеціальні томатні клітки чи каркаси.

Опори рекомендують встановлювати ще під час висаджування розсади, щоб згодом не пошкодити кореневу систему.

Обрізання

Особливу увагу потрібно приділяти пасинкуванню. Йдеться про видалення так званих пасинків — молодих пагонів, які з’являються між основним стеблом і бічними гілками.

Регулярне обрізання покращує циркуляцію повітря, зменшує ризик захворювань і допомагає рослині спрямовувати сили на формування більших плодів. Варто щотижня перевіряти кущі.

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Коли збирати урожай

Плоди достигають поступово протягом усього літа та осені. Збирати їх потрібно регулярно, у міру дозрівання. Щоб не пошкодити рослину, помідор рекомендують зрізати приблизно на 2–3 см вище місця кріплення до стебла, а потім обережно видалити залишок плодоніжки.

Детермінантні томати

Якщо місця на городі небагато, детермінантні томати можуть стати справжньою знахідкою. Вони виростають приблизно до 90–120 см заввишки та формують акуратні кущі. Головна особливість — усі плоди достигають практично одночасно протягом кількох тижнів. Саме тому їх часто обирають для приготування соусів, томатної пасти, консервації та заморожування.

Обрізання

На відміну від високорослих родичів, такі томати практично не потребують формування. Навпаки, надмірне видалення пасинків може навіть знизити врожайність.

Рекомендується обрізати лише пошкоджене листя, хворі пагони та нижнє листя, яке торкається ґрунту. Це допоможе зменшити ризик грибкових та бактеріальних захворювань.

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Опора

Хоча кущі залишаються компактними, невелика підтримка все ж не завадить. Для цього підійдуть томатні чи бамбукові кілки завдовжки близько 1,5 м. Кілок встановлюють біля основного стебла та заглиблюють у ґрунт приблизно на 20–25 см. Якщо кущ має кілька головних пагонів, можна використовувати два чи три кілки.

Збирання плодів

Детермінантні сорти достигають досить швидко, зазвичай протягом кількох тижнів. Збирати помідори потрібно тоді, коли вони набувають характерного кольору та досягають повного розміру. Плоди можна акуратно відкручувати чи зрізати разом із плодоніжкою.

Незалежно від типу, усі томати мають схожі базові потреби. Для гарного врожаю їм необхідні сонячне освітлення, добре дренований ґрунт і регулярне підживлення.

Рекомендується вносити добрива після появи перших плодів і повторно наприкінці сезону. Томати належать до культур, які активно споживають поживні речовини, тому правильне підживлення безпосередньо впливає на врожайність.

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