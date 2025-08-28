Діагностика пневмонії: педіатриня пояснила, що краще робити УЗД або рентген / © Credits

Реклама

Для батьків це завжди тривожний діагноз: підвищена температура, кашель, часте дихання та зміни за прослуховування легень змушують негайно звертатися до лікаря. Але яким методом краще підтвердити діагноз — ультразвуковим дослідженням чи рентгеном. Свою думку що до цього питання пояснила педіатриня Вікторія Хоменко.

Як лікар ставить діагноз пневмонії

Перш за все, діагноз ґрунтується на клінічних симптомах:

лихоманка (підвищена температура тіла),

кашель,

ускладнене чи часте дихання,

хрипи чи зниження дихання у певній ділянці легень,

зниження сатурації (рівня кисню в крові).

Якщо стан дитини тяжкий, лікар не чекає додаткових обстежень, а одразу призначає антибіотики та аналіз крові для оцінки запалення. У такому випадку ні рентген, ні УЗД не впливають на рішення щодо початку лікування.

Реклама

Якщо ж у дитини легка форма, вона повністю вакцинована та є підозра, що це вірусна інфекція, лікар може відмовитися від антибіотиків. У такому випадку доцільними стають додаткові обстеження, наприклад, аналіз крові, мазки з носогорла на віруси, а також УЗД легень.

УЗД або рентген: що краще

Ультразвукове дослідження легень

Має дуже високу чутливість (93%) та специфічність (98%) у виявленні позалікарняної пневмонії.

Дозволяє бачити ділянки консолідації (ущільнення тканини легень) і навіть спостерігати, як вони зменшуються у процесі лікування.

Безпечне, адже не використовує іонізувальне випромінювання, яке особливо важливо для дітей.

Процедура займає всього кілька хвилин і може проводитися навіть у ліжку пацієнта.

Саме тому все більше педіатрів рекомендують УЗД як метод першої лінії для підтвердження діагнозу.

Рентгенографія легень

Використовується тоді, коли клінічна картина залишається неясною, а УЗД не дало чіткої відповіді.

Має нижчу чутливість порівняно з ультразвуком, але дозволяє оцінити загальний стан легень і виявити ускладнення (наприклад, плеврит).

Мінус: пов’язана з радіаційним навантаженням, хоч і невеликим.

Комп’ютерна томографія (КТ)

Призначається у складних випадках, коли потрібно детально оцінити стан легень.

Використовується за тяжкого перебігу захворювання, підозрі на ускладнення чи неефективності лікування.

Через значне променеве навантаження застосовується лише у стаціонарі та за суворими показаннями.

Що важливо пам’ятати батькам

Не займайтеся самолікуванням. Жоден метод не замінить консультації лікаря.

Не наполягайте на рентгені «про всяк випадок». Іноді батьки вважають, що без рентгена діагноз не підтверджено, але це міф.

Дослухайтеся до лікаря. Якщо дитина тяжко хворіє, рішення про антибіотики ухвалюють негайно, без додаткових тестів.

УЗД — це сучасний стандарт. Воно дозволяє уникнути зайвого опромінення та водночас допомагає контролювати процес одужання.

Пневмонія — серйозне захворювання, але сьогодні лікарі мають ефективні та безпечні методи її діагностики.

УЗД легень — оптимальний вибір для дітей: точний, безпечний та зручний.

Рентгенографія потрібна не завжди, а лише у випадках сумнівної клінічної картини.

КТ — лише за складних або небезпечних ситуацій.

Отже, головне — довіряти своєму лікарю та не боятися сучасних методів діагностики. Це допоможе швидше встановити правильний діагноз і вчасно почати лікування.