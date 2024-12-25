Діаманти, срібло, золото: практичні поради з очищення коштовностей

Від повсякденних прикрас до величних виробів, які ми носимо лише в особливих випадках, коштовності вимагають належного догляду. Надмірне використання вологи чи тертя можуть призвести до пошкоджень, а недостатній догляд може зіпсувати їхній вигляд.

Видання Martha Stewart розповіло, як і коли правильно чистити золоті, срібні, діамантові прикраси, а також біжутерію.

Золоті прикраси

Золоті вироби вимагають особливого догляду, хоча в багатьох випадках достатньо навіть простої води.

Матеріали:

Мило;

Полірувальна тканина.

Що робити:

Якщо вода не справляється з брудом, створіть розчин із теплої води та неабразивного мила. Замочіть прикраси на кілька хвилин. За необхідності очистіть залишки щіткою з м’якою щетиною та знову замочіть. Висушіть на повітрі. Використовуйте полірувальну тканину, щоб додати блиску.

Срібні прикраси

Срібні прикраси можна легко відновити за допомогою підручних засобів.

Матеріали:

Мило;

М’яка щітка для чищення;

Серветка з мікрофібри.

Що робити:

Розчиніть кілька крапель мила у теплій воді. Замочіть срібні вироби на кілька хвилин. Очистіть плями за допомогою щітки. Промийте теплою водою та висушіть серветкою з мікрофібри.

Потьмянілі ювелірні вироби

Для очищення потьмянілих прикрас скористайтеся алюмінієвою фольгою та содою.

Матеріали:

Алюмінієва фольга;

Харчова сода;

Окріп;

Серветка з мікрофібри.

Що робити:

Накрийте блюдо фольгою. Насипте ложку соди та викладіть прикраси на фольгу. Залийте окропом і залиште на кілька хвилин. Вийміть прикраси, відполіруйте м’якою тканиною.

Біжутерія

Для біжутерії варто уникати води, оскільки вона може пошкодити метали.

Матеріали:

Серветка з мікрофібри;

Ватний тампон.

Що робити:

Протріть кожен виріб серветкою. Для важкодоступних місць використовуйте ватний тампон, обгорнутий серветкою.

Перли

Перли дуже ніжні, тому для їхнього очищення використовуйте лише теплу воду.

Матеріали:

Мило;

Серветка з мікрофібри.

Що робити:

Розчиніть кілька крапель мила у теплій воді. Змочіть серветку та обережно протріть перлини. Висушіть іншою м’якою тканиною.

Діаманти

Використовуйте щітку для очищення діамантів та видалення нальоту. Після очищення відновіть блиск за допомогою мікроочищувачів.

Дорогоцінне каміння

Дорогоцінні камені, такі як сапфіри, рубіни чи бірюза, вимагають обережного догляду.

Матеріали:

Мило;

Нетоксичний очищувач ювелірних виробів;

Зубна щітка.

Що робити:

Використовуйте мийний засіб або спеціальний очищувач. Нанесіть засіб на камінь і почистіть м’якою зубною щіткою.

Прикраси

Частота очищення залежить від носіння. Сережки слід чистити кожні два тижні, інші вироби — раз на місяць. Регулярний догляд допоможе зберегти блиск і гігієнічність прикрас.

Поради:

Не спіть і не приймайте душ у прикрасах. Це запобігає пошкодженням.

Тримайте прикраси якомога далі від хімічних речовин. Уникайте контакту з оліями, лосьйонами та хлором.

Зберігайте вироби належним чином. Використовуйте сухе середовище для зберігання, щоб уникнути потьмяніння.

Якщо прикраса є антикварною чи потребує делікатного догляду, зверніться до професійного ювеліра. Професіонали допоможуть відновити блиск та якість ваших улюблених прикрас.

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