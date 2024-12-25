Діаманти, срібло, золото: практичні поради з очищення коштовностей

Від повсякденних прикрас до величних виробів, які ми носимо лише в особливих випадках, коштовності вимагають належного догляду. Надмірне використання вологи чи тертя можуть призвести до пошкоджень, а недостатній догляд може зіпсувати їхній вигляд.
Видання Martha Stewart розповіло, як і коли правильно чистити золоті, срібні, діамантові прикраси, а також біжутерію.
Золоті прикраси
Золоті вироби вимагають особливого догляду, хоча в багатьох випадках достатньо навіть простої води.
Матеріали:
- Мило;
- Полірувальна тканина.
Що робити:
- Якщо вода не справляється з брудом, створіть розчин із теплої води та неабразивного мила.
- Замочіть прикраси на кілька хвилин.
- За необхідності очистіть залишки щіткою з м’якою щетиною та знову замочіть.
- Висушіть на повітрі.
- Використовуйте полірувальну тканину, щоб додати блиску.
Срібні прикраси
Срібні прикраси можна легко відновити за допомогою підручних засобів.
Матеріали:
- Мило;
- М’яка щітка для чищення;
- Серветка з мікрофібри.
Що робити:
- Розчиніть кілька крапель мила у теплій воді.
- Замочіть срібні вироби на кілька хвилин.
- Очистіть плями за допомогою щітки.
- Промийте теплою водою та висушіть серветкою з мікрофібри.
Потьмянілі ювелірні вироби
Для очищення потьмянілих прикрас скористайтеся алюмінієвою фольгою та содою.
Матеріали:
- Алюмінієва фольга;
- Харчова сода;
- Окріп;
- Серветка з мікрофібри.
Що робити:
- Накрийте блюдо фольгою.
- Насипте ложку соди та викладіть прикраси на фольгу.
- Залийте окропом і залиште на кілька хвилин.
- Вийміть прикраси, відполіруйте м’якою тканиною.
Біжутерія
Для біжутерії варто уникати води, оскільки вона може пошкодити метали.
Матеріали:
- Серветка з мікрофібри;
- Ватний тампон.
Що робити:
- Протріть кожен виріб серветкою.
- Для важкодоступних місць використовуйте ватний тампон, обгорнутий серветкою.
Перли
Перли дуже ніжні, тому для їхнього очищення використовуйте лише теплу воду.
Матеріали:
- Мило;
- Серветка з мікрофібри.
Що робити:
- Розчиніть кілька крапель мила у теплій воді.
- Змочіть серветку та обережно протріть перлини.
- Висушіть іншою м’якою тканиною.
Діаманти
- Використовуйте щітку для очищення діамантів та видалення нальоту.
- Після очищення відновіть блиск за допомогою мікроочищувачів.
Дорогоцінне каміння
Дорогоцінні камені, такі як сапфіри, рубіни чи бірюза, вимагають обережного догляду.
Матеріали:
- Мило;
- Нетоксичний очищувач ювелірних виробів;
- Зубна щітка.
Що робити:
- Використовуйте мийний засіб або спеціальний очищувач.
- Нанесіть засіб на камінь і почистіть м’якою зубною щіткою.
Прикраси
Частота очищення залежить від носіння. Сережки слід чистити кожні два тижні, інші вироби — раз на місяць. Регулярний догляд допоможе зберегти блиск і гігієнічність прикрас.
Поради:
- Не спіть і не приймайте душ у прикрасах. Це запобігає пошкодженням.
- Тримайте прикраси якомога далі від хімічних речовин. Уникайте контакту з оліями, лосьйонами та хлором.
- Зберігайте вироби належним чином. Використовуйте сухе середовище для зберігання, щоб уникнути потьмяніння.
Якщо прикраса є антикварною чи потребує делікатного догляду, зверніться до професійного ювеліра. Професіонали допоможуть відновити блиск та якість ваших улюблених прикрас.
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