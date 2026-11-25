Інтерʼєр у пастельних кольорах / © Credits

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Коли йдеться про те, як зробити будь-який інтер’єр стильним і завершеним, у професійних дизайнерів завжди знайдеться чимало корисних порад та хитрощів.

Троє експертів поділилися з The Spruce п’ятьма прийомами, які варто застосувати у власному домі, щоб надати йому вишуканого й завершеного вигляду. Вони простіші, ніж здається, але дають приголомшливий результат.

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Оформіть вікна

Вікна без штор часто створюють відчуття незавершеності. Оформлення не лише надає їм закінченого вигляду, а й має низку інших переваг. Штори додають м’якості, візуально збільшують висоту приміщення та надають інтер’єру вишуканості.

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Вибір конкретного типу оформлення — за вами: це можуть бути лаконічні римські штори або, наприклад, оксамитові портьєри, які не пропускають світло. Щоб ви не обрали, результат зробить інтер’єр продуманішим і ціліснішим.

Вішайте штори трохи вище віконного отвору — це допоможе візуально «підняти» стелю. Якщо є можливість, розміщуйте їх так, щоб у зібраному вигляді вони розміщувалися з боків, а не перекривали вікно. Це дозволить пропустити до кімнати більше світла та візуально збільшить вікна.

Завалений речами дім ніколи не матиме завершений вигляд

Щодо декору, то менше «заповнювачів» простору — більше змісту. Одна значуща річ, яка має «душу», завжди матиме кращий вигляд, ніж купа модних, але випадкових дрібничок. Головне — дотримуватися філософії «менше означає більше». Якщо вам важко розлучитися з улюбленими речами, спробуйте змінювати їх у своєму інтер’єрі залежно від сезону — це вбереже простір від відчуття перевантаженості.

Поєднуйте різні фактури

Ваша домівка не має бути одноманітною. Важливо гармонійно вписати в інтер’єр різноманітні фактури. Це передбачає не лише експерименти з поєднанням тканин, а й комбінування старовинних і нових речей — так ваша оселя розповідає власну історію.

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Спробуйте оформити простір за допомогою ретельно підібраних предметів: вінтажних знахідок, особистих речей і книжое. Усе це разом створює атмосферу живого, затишного дому.

Удоскональте систему освітлення

Добре освітлений дім одразу має вишуканіший вигляд. Варто приділити особливу увагу акцентному освітленню — це простий спосіб створити в приміщенні потрібну атмосферу та додати тепла. Часто яскраве загальне світло зовсім не потрібне; якщо ввечері його вимкнути, ви, ймовірно, почуватиметеся значно розслабленіше.

Спробуйте віддати перевагу м’якому розсіяному світлу в поєднанні з мерехтінням свічок. Це створює особливий настрій — водночас витончений і дуже гостинний.

Оновіть абажури

Якщо ваші абажури не прикрашають інтер’єр, спробуйте замінити їх на такі, що додадуть дому індивідуальності. Це можуть бути моделі з ручним розписом, обтягнуті тканиною, з фігурним краєм — варіантів безліч, вибір за вами.

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Гарний абажур — це завжди вдале рішення, яке робить інтер’єр завершеним.

Чи то виріб на замовлення, чи то готовий варіант із цікавим візерунком або кольором — заміна звичайного білого абажура надає простору характеру та об’єднує всі елементи в єдине ціле. Це невелика зміна, яка робить дім значно затишнішим і привабливішим.

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