Дирофіляріоз: як виявити хворобу та захистити домашню тварину

В теплу пору року велику небезпеку становлять не лише кліщі, але й комарі, які переносять смертельно небезпечне захворювання - дирофіляріоз. Як запобігти хворобі розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Дирофіляріоз - це хронічне захворювання, що спричиняється паразитуванням нематоди роду Dirofilaria:

Dirofilaria repens - паразитують у підшкірній клітковині та м’язах, спричиняючи шкірну форму

Dirofilaria immitis - паразитують в легеневих артеріях та правому відділі серця, спричиняючи серцеву форму

Зараження відбувається трансмісивним шляхом через укуси комарів, заражених інвазійними личинками дирофілярій. Джерелом зараження комарів зазвичай є хворі домашні собаки, кішки, рідше - дикі тварини. Люди також хворіють.

Життєвий цикл Dirofilaria immitis зазвичай становить від 7 до 9 місяців. Проте дирофілярії можуть жити в організмі собаки 6-7 років.

Симптоми:

Утворення вузлів на шкірі

Швидка втомлюваність

Задишка

Кашель

Втрата ваги

Непритомність

Асцит, гідроторакс, набряки

Гостра дихальна недостатність

Найкраще лікування - профілактика. Вчасно обробляйте улюбленця препаратами, які водночас діють проти ектопаразитів та дирофілярій:

Краплі на холку:

Адвокат

Адвантікс

Стронгхолд

Вектра 3D

Таблетки:

Нексгард

Спектра

Перед прогулянкою з песиком застосовуйте спреї-репеленти і для себе

Користуйтеся засобами від комарів вдома, встановіть москітні сітки на вікна

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