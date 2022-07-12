Дирофіляріоз: як виявити хворобу та захистити домашню тварину

В теплу пору року велику небезпеку становлять не лише кліщі, але й комарі, які переносять смертельно небезпечне захворювання - дирофіляріоз. Як запобігти хворобі розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Дирофіляріоз - це хронічне захворювання, що спричиняється паразитуванням нематоди роду Dirofilaria:
- Dirofilaria repens - паразитують у підшкірній клітковині та м’язах, спричиняючи шкірну форму
- Dirofilaria immitis - паразитують в легеневих артеріях та правому відділі серця, спричиняючи серцеву форму
Зараження відбувається трансмісивним шляхом через укуси комарів, заражених інвазійними личинками дирофілярій. Джерелом зараження комарів зазвичай є хворі домашні собаки, кішки, рідше - дикі тварини. Люди також хворіють.
Життєвий цикл Dirofilaria immitis зазвичай становить від 7 до 9 місяців. Проте дирофілярії можуть жити в організмі собаки 6-7 років.
Симптоми:
- Утворення вузлів на шкірі
- Швидка втомлюваність
- Задишка
- Кашель
- Втрата ваги
- Непритомність
- Асцит, гідроторакс, набряки
- Гостра дихальна недостатність
Найкраще лікування - профілактика. Вчасно обробляйте улюбленця препаратами, які водночас діють проти ектопаразитів та дирофілярій:
Краплі на холку:
- Адвокат
- Адвантікс
- Стронгхолд
- Вектра 3D
Таблетки:
- Нексгард
- Спектра
- Перед прогулянкою з песиком застосовуйте спреї-репеленти і для себе
- Користуйтеся засобами від комарів вдома, встановіть москітні сітки на вікна
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