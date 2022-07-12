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Дирофіляріоз: як виявити хворобу та захистити домашню тварину

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Дирофіляріоз: як виявити хворобу та захистити домашню тварину

Фото: Credits

В теплу пору року велику небезпеку становлять не лише кліщі, але й комарі, які переносять смертельно небезпечне захворювання - дирофіляріоз. Як запобігти хворобі розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Дирофіляріоз - це хронічне захворювання, що спричиняється паразитуванням нематоди роду Dirofilaria:

  • Dirofilaria repens - паразитують у підшкірній клітковині та м’язах, спричиняючи шкірну форму
  • Dirofilaria immitis - паразитують в легеневих артеріях та правому відділі серця, спричиняючи серцеву форму

Зараження відбувається трансмісивним шляхом через укуси комарів, заражених інвазійними личинками дирофілярій. Джерелом зараження комарів зазвичай є хворі домашні собаки, кішки, рідше - дикі тварини. Люди також хворіють.

Життєвий цикл Dirofilaria immitis зазвичай становить від 7 до 9 місяців. Проте дирофілярії можуть жити в організмі собаки 6-7 років.

Симптоми:

  • Утворення вузлів на шкірі
  • Швидка втомлюваність
  • Задишка
  • Кашель
  • Втрата ваги
  • Непритомність
  • Асцит, гідроторакс, набряки
  • Гостра дихальна недостатність

Найкраще лікування - профілактика. Вчасно обробляйте улюбленця препаратами, які водночас діють проти ектопаразитів та дирофілярій:

Краплі на холку:

  • Адвокат
  • Адвантікс
  • Стронгхолд
  • Вектра 3D

Таблетки:

  • Нексгард
  • Спектра
  • Перед прогулянкою з песиком застосовуйте спреї-репеленти і для себе
  • Користуйтеся засобами від комарів вдома, встановіть москітні сітки на вікна

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