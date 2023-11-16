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Дієві поради, які допоможуть навести лад у ванній

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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175
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Дієві поради, які допоможуть навести лад у ванній

Як навести порядок у ванній / Фото: Credits

Часом в будь-кого виникають проблеми із правильною організацією простору. Блогерка Наташа Свінглер, яка має 5 мільйонів читачів у Instagram показала процес організації шафок у ванній кімнаті.

  • Для того, щоб компактно розкласти речі вона розділила зони та застосувала окремі бокси для зберігання.
  • Після цього в окремому ящику вона виклала косметику та доглядові засоби.
  • Ще в один ящик склала рулони туалетного паперу
  • В комірці під раковиною в окремих боксах дівчина розташувала засоби для догляду за тілом і волоссям, мочалки та мило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як навести лад в маленькій квартирі.

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Дата публікації
Перегляди
175
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