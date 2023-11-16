Дієві поради, які допоможуть навести лад у ванній

Часом в будь-кого виникають проблеми із правильною організацією простору. Блогерка Наташа Свінглер, яка має 5 мільйонів читачів у Instagram показала процес організації шафок у ванній кімнаті.
- Для того, щоб компактно розкласти речі вона розділила зони та застосувала окремі бокси для зберігання.
- Після цього в окремому ящику вона виклала косметику та доглядові засоби.
- Ще в один ящик склала рулони туалетного паперу
- В комірці під раковиною в окремих боксах дівчина розташувала засоби для догляду за тілом і волоссям, мочалки та мило.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як навести лад в маленькій квартирі.
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