Дизайнери рекомендують: 5 речей, які потрібно прибрати з вітальні, щоб вона стала вдвічі більшою

Фахівці з організації будинку та дизайнери інтер'єру кажуть, що в кожній вітальні є речі, яких потрібно якомога швидше позбутися, щоб зробити її просторою і спокійною.

Вітальня – це серце будинку. Тут ми насолоджуємося ранковою кавою, дивимося фільми, читаємо, спілкуємося та приймаємо гостей.

Зазвичай вітальня – це той робочий простір, який протягом дня приходить у безлад. Тому важливо його час від часу прибирати. Під час наведення ладу в цій кімнаті ми повинні зосередитися на всьому, чим не користуємося, чого не потребуємо або що не любимо, незалежно від того, скільки грошей ми на це витратили.

Позбавлення від непотрібних речей зробить маленьку вітальню більшою і значно прискорить прибирання, тож ви зможете більше часу проводити в ній, відпочиваючи. Дизайнери інтер'єрів назвали для Woman&home п'ять таких речей, яких вам варто позбутися просто зараз.

Декор, який вам не подобається

5 речей, які потрібно прибрати з вітальні / Фото: Credits

Часто ми виставляємо на чільне місце дрібнички та сувеніри лише тому, що вони у нас є. Але якщо їх прибрати, стане лише краще. Варто розрізняти надання будинку індивідуальності та непотрібне захаращення житлового простору.

В кожній кімнаті в ідеалі має бути одна точка фокусування – місце, яке не захаращене. Виберіть одну поверхню і переконайтеся, що вона вільна. Це може бути полиця у вітальні або журнальний столик.

Коли полиці вільні від безладдя, на них легше витирати пил. Звісно, якщо на найпомітнішому місці у вашій вітальні стоїть керамічний поїльник, торік привезений вам свекрухою з Трускавця, коли їй вдалося позбутися каменю в нирці, прибирати його в далеку скриньку буде дещо ризиковано, але тут уже лише вам вирішувати.

Одяг

5 речей, які потрібно прибрати з вітальні / Фото: Credits

Прибирання одягу – одна зі щоденних звичок, які дозволяють підтримувати чистоту та порядок в оселі, одна з тих справ, якими ми ніколи не хочемо займатися, але які роблять наші домівки приємнішими для перебування.

Багато хто любить складати одяг у вітальні, але згодом він застряє там надовго. Якщо ви належите до таких людей, подумайте про те, щоб складати його ближче до шафи, де б ви могли одразу його прибрати і не залишати на кілька днів у вітальні.

Розкидати одяг будь-де в оселі – одна з найбільших помилок під час прання, через яку вдома стає неохайно.

Заведіть кошик для всіх речей, які не мають бути у вітальні та які потрібно винести. Це допоможе прибрати їх з вітальні та наблизитися на крок до того місця, де вони мають бути. Будьте нещадними до піджаків і жакетів, які висять на спинках стільців, теплих шкарпеток, кинутих біля дивана, не кажучи вже про стос принесених з хімчистки речей, які ви ось-ось (будемо реалістами, вже другий тиждень) розкладете по своїх місцях.

Старі CD і DVD

Застарілі електронні прилади і техніку, які не використовуються, – DVD, CD, пульти дистанційного керування, невідомі кабелі, коробки для iPhone, відеокасети й касети – краще здати на переробку. Спробуйте зібрати п'ять предметів і покласти їх до кошика біля дверей, щоб віднести до місцевого центру переробки або одразу викинути в бак для сміття.

Компакт-диски та речі, які ми використовували до Spotify і Netflix, можуть створювати багато візуального безладу, який – і це науково доведено – підвищує рівень кортизолу. Якщо ви хочете зробити свою вітальню спокійнішою, приберіть з простору всі предмети, які вам не потрібні, які ви не любите або які вам не подобаються. Що менше безладу ви бачите, то спокійнішими почуваєтеся.

Не зберігайте ці речі в телевізійній консолі і не забувайте про них, оскільки це ускладнить підтримку порядку у вітальні та займе цінне місце для зберігання.

Існують й інші професійні методи розхламлення, які допоможуть вам діяти, наприклад, правило 12-12-12, яке передбачає пошук дванадцяти речей, які можна викинути, пожертвувати або повернути на місце.

Зайві меблі

5 речей, які потрібно прибрати з вітальні / Фото: Credits

Якщо ви хочете звільнити більше місця у своїй вітальні, кожен предмет меблів у просторі повинен мати своє призначення. Занадто багато меблів зроблять кімнату тісною, тому приберіть усе. Ми часто звикаємо до певного планування і не думаємо щось міняти. Пограйтеся з розташуванням ваших меблів, і ви зможете виявити, що у вас більше можливостей для зберігання, ніж ви думали.

Паперовий мотлох

Паперовий безлад – одна з найскладніших речей для позбавлення від мотлоху, і це зазвичай не призводить до разючих, видимих результатів. Однак фізичне безладдя – це ментальне безладдя, і ви не хочете, щоб вам нагадували про рахунки за електрику, коли ви збираєтеся подивитися фільм.

Скупчення мотлоху на журнальному столику, приставному столику або на будь-якій іншій поверхні можна легко усунути, але будьте уважними, щоб не викинути щось дійсно важливе.

Або ж вибирайте журнальний столик з ящиками, щоб ви могли легко все прибрати. Якщо ж ви вибираєте журнальний столик з полицею внизу, додайте плетені кошики з кришкою для зберігання будь-яких документів, карток або журналів.

Мінімалістський, функціональний журнальний столик без купи речей на ньому ладно зробить вітальню дорожчою і створить спокійнішу атмосферу.

Як швидко навести лад у вітальні

Прибирання – чудовий спосіб змінити вітальню за обмеженого бюджету. Щоб зробити це швидко, спробуйте встановити собі часові рамки – чи то дві години, чи два дні. Або заплануйте вечірку, і ви точно наведете вдома лад до цього дня.

Завжди вибирайте меблі та аксесуари із прихованим зберіганням, наприклад, пуф для ніг або ротангові кошики з кришками. Ви зможете швидко все згрібати і ховати – ідеально, коли у вас гості або коли потрібно прибрати іграшки наприкінці дня.

Як створити більше місця для зберігання

Створити більше місця для зберігання у вітальні вам допоможуть полиці. Вертикальний простір часто є невикористаним потенціалом для зберігання, і в невеликій вітальні це може мати вирішальне значення. Огляньте кімнату на предмет порожнього вертикального місця, куди можна додати полиці або замінити вже наявні шафи на вищі.

Якщо місця мало, багатофункціональні меблі – чудовий спосіб зберегти практичний простір, не перевантажуючи його. Гарною пропозицією для вітальні буде підставка для ніг, де можна зберігати такі речі, як додаткові ковдри або настільні ігри.

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