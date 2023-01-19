Дизайнери рекомендують: п'ять помилок, яких потрібно уникати під час облаштування спальні

Спальні відіграють важливу роль у нашому повсякденному житті, адже там люди проводять близько третини свого життя. Тим не менш, цим кімнатам часто приділяють недостатньо уваги під час ремонту. Щоб допомогти вам уникнути цього, Express.co.uk поговорив із дизайнером інтер'єрів, який назвав п'ять найпоширеніших помилок у облаштуванні спальні.

Занадто багато меблів

Дуже важливо не перевантажувати простір, захаращуючи спальню меблями. Наявність всіх видів меблів в одному місці, таких як стіл, ліжко, шафи, ящики і навіть тумбочки, може стати некрасивим і незручним.

Якщо вам не вистачає місця для зберігання, використовуйте місце під ліжком і організуйте його за допомогою контейнерів для зберігання.

Заблокований прохід

Коли у людей багато меблів та речей, виникає спокуса втиснути їх у кімнату всі. Тут важливо розуміти, що у спальні від дверей до ліжка має бути вільний прохід. Якщо шлях буде заблоковано, це негативно позначиться на вашому настрої. Доступ до ліжка у спальні має бути вільним та комфортним.

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Неправильне розташування ліжка

Незалежно від того, чи є в кімнаті гарний краєвид із вікна, експерт рекомендує розміщувати ліжко так, щоб воно не блокувало природне світло. За можливості ліжко слід розташовувати під кутом 90 ° до вікна.

Світильники, що низько висять

Освітлення в спальні має бути м'яким, теплим і багаторівневим, але точно світильники не повинні звисати надто низько зі стелі в спальні. Вибирайте або точкові світильники, або високі абажури – це найкращі варіанти, щоб зробити кімнату стильною.

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Занадто маленький килимок

Килими доречні у більшості кімнат вашої квартири. Вони не тільки можуть додати колір, візерунок та текстуру, але й допомагають обґрунтувати планування. Однак поширеною помилкою є те, що килим під ліжком дуже малий або не поєднується з кімнатою. намагайтеся підібрати килим, який доповнює розмір і палітру кольору кімнати і помістіть його під перші дві ніжки каркаса ліжка, оскільки біля входу кімната здаватиметься більшою.

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