Дизайнерські помилки, які роблять вашу ванну брудною на вигляд

Ванна кімната — місце, яке вимагає особливого догляду. Щоденне прибирання, видалення мильної піни та організація речей можуть перетворитися на справжню рутину. Але чи задумувались ви, що деякі дизайнерські рішення здатні ускладнити її прибирання та зробити менш зручною.

Видання Real Simple розповіло про помилки, яких варто уникати, щоб ваша ванна мала доглянутий вигляд і залишалася функціональною.

Раковини чаші

Раковини чаші мають стильний вигляд, але догляд за ними — це справжній виклик. Кільце, яке утворюється між раковиною та стільницею, збирає бруд і його важко очищати. Натомість накладні раковини дозволяють швидко витирати поверхні та підтримувати чистоту.

Змішувачі вмонтовані у стійку

Щоб уникнути складнощів із прибиранням, краще обирати настінні змішувачі замість тих, які кріпляться на стільницю. Настінні варіанти значно спрощують догляд, оскільки не накопичують бруд на підставці.

Світильники з металевим покриттям

Дешеві світильники з металевим покриттям мають коротший термін служби та з часом неохайно виглядають. Краще оберіть вироби з нелакованої латуні, які не тільки стильно старіють, а й зберігають естетичну привабливість на довгі роки.

Дрібна плитка

Мозаїчна плитка чи плитка-пенні має ефектний вигляд, але її лінії затирання швидко накопичують бруд. Чим менше затиральних ліній, тим простіше підтримувати чистоту. Вибирайте велику плитку для ванної кімнати, щоб зменшити зусилля під час прибирання.

Натуральні камені

Мармур та інші натуральні камені додають розкоші інтер’єру, але легко забруднюються. Плями від макіяжу чи інших засобів можуть залишитися назавжди. Кращий вибір — керамічна порцелянова плитка, яка має подібний вигляд, але простіша в догляді.

Скляні душові кабіни

Скляні душові двері мають елегантний вигляд, але потребують постійного догляду. Альтернатива — завіса для душу, яку легко прати чи замінювати. Особливо це зручно для сімей із дітьми, де догляд за склом може стати проблемою.

Надто спеціалізовані вбудовані модулі

Занадто деталізовані органайзери можуть обмежувати ваші можливості. Простота — ключ до зручності, уникайте надто вузько спрямованих рішень і обирати універсальні системи зберігання.

Дрібні ящики

Неглибокі шухляди можуть бути зручними для дрібних речей, але вони не підходять для зберігання великих предметів. Для оптимізації простору варто використовувати глибокі ящики з органайзерами.

Відкриті стелажі

Такі полиці можуть мати красивий вигляд, але створюють ілюзію безладу. Якщо ви не дотримаєтеся ідеальної організації, відкриті полиці швидко перетворяться на джерело хаосу.

Шафи

Нижні частини шаф часто залишаються незалученими. Обирайте висувні ящики, які дозволяють краще організовувати простір і створювати категорії для зберігання.

Душові полиці

Відсутність місця для зберігання у душі — ще одна поширена помилка. Вбудовані ніші для шампунів і кондиціонерів можуть розв'язати цю проблему, забезпечити порядок і естетичний вигляд.

Відкриті концептуальні проєкти

Мінімалістичні ванні кімнати, хоч і мають ефектний вигляд, але залишають мало місця для зберігання. Важливо передбачити достатню кількість шафок або ящиків, щоб уникнути безладу.

Підлогові туалетні столик

Нависні туалетні столики створюють обтічний вигляд і забезпечують додатковий простір для зберігання під ними. Це чудове місце для органайзерів або зберігання засобів для прибирання.

Забагато простору

Велика стільниця часто стає місцем для накопичення непотрібних речей. Використовуйте вертикальні системи зберігання, щоб уникнути безладу.

Ванна кімната, яка оформлена з урахуванням зручності прибирання та організації, стане вашим помічником у підтриманні чистоти та комфорту. Обирайте рішення, які спрощують догляд за простором і насолоджуйтеся своєю ідеальною ванною.

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