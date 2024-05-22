Дизайнерський лайфгак: як зробити оригінальну текстурну стіну повітряною кулькою

Це надзвичайно простий та цікавий лайфгак, яким можна освіжити ваш ремонт нашвидкуруч.

Є такий цікавий факт, якщо у людини відбуваються якісь зміни у житті, то вона міняє зачіску, робить перестановку, або починає ремонт.

Ось з останнім складніше за все, бо ці зміни виходять найдорожчі. Хоча дивлячись на популярний лайфгак з Instagram, починаємо у цьому сумніватись. Отже, аби створити цікавий текстурний дизайн стін вам знадобиться лише одна повітряна кулька. Такий дизайн можна робити удвох, так буде зручніше, але й одна людина добре впорається.

Отже, що робити:

Попередньо підготуйте стіну під фарбування;

Надуйте кульку. Від розміру кульки буде залежати ваш візерунок. Кулька має залишатись достатньо м’якою;

Валиком починайте фарбувати стіну і не чекаючи поки висохне фарба, пройдіться по ній кулькою;

Просто прикладайте кульку до стіни та трохи притискайте;

Ви можете робити такий візерунок, як вам заманеться, рівними лініями, чи з нахлестом (як показано на відео);

Також, ви можете змішувати декілька кольорів фарби, і створювати свій власний малюнок.

Дуже просто та швидко, змінити та освіжити інтер'єр власної оселі за допомогою цього методу.

До речі, нещодавно ми писали про те, що “Блогерка поділилась лайфгаком, як зробити креативний дизайн стін за допомогою однієї картоплини”

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