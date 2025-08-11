Дізнайтеся, чому ваше кошеня чхає та як йому допомогти

Кошеня / © Associated Press

Насправді причин, чому кошеня чхає, може бути чимало, від безпечних подразників у повітрі до серйозних інфекцій, про це розповіло видання Daily Paws. Розуміння джерела проблеми допоможе вчасно надати допомогу та не допустити ускладнень.

Найпоширеніші причини чхання у кошенят

Побутові подразники. Запахи від мийних засобів, парфумів, диму, спецій чи пилу можуть викликати подразнення слизової носа. Часто таке чхання швидко минає після провітрювання приміщення.

Верхньореспіраторні інфекції (ВРІ). Найчастіше винуватцями стають віруси, наприклад котячий герпесвірус (FHV-1) і каліцивіроз. Симптоми включають чхання, закладеність носа та виділення, сльозотечу, зниження апетиту та апатію. Такі інфекції дуже заразні, особливо серед тварин із притулків або з вулиці.

Алергії та астма. Хоча це рідше зустрічається у кошенят, ніж у дорослих котів, алергічна реакція на пилок, пилових кліщів або певні рослини також може проявлятися чханням.

Риніт і синусит. Запалення носових ходів або пазух може виникати через інфекцію, алергію чи навіть стороннє тіло, яке потрапило у ніс, наприклад, насінина трави.

Проблеми із зубами. У старших котів запальні процеси у ротовій порожнині можуть впливати на носові пазухи, але у рідкісних випадках це трапляється й у молодих тварин.

Коли варто йти до ветеринара

Зверніться до лікаря, якщо чхання супроводжується:

гнійними чи кривавими виділеннями з носа,

кашлем,

втратою апетиту,

млявістю,

швидкою втратою ваги,

ускладненим диханням.

Чим раніше ви отримаєте консультацію, тим швидше можна буде підібрати правильне лікування та уникнути ускладнень.

Як допомогти кошеняті вдома

Забезпечте чисте повітря, приберіть пил, уникайте сильних запахів.

Використовуйте зволожувач повітря чи дайте кошеняті подихати парою у ванній під час гарячого душу, але не обливайте його водою.

Стимулюйте апетит, наприклад, пропонуйте вологий корм, який має насичений запах, можна злегка підігріти.

Забезпечте спокій, адже хворі тварини потребують теплого, тихого місця для відпочинку.

Профілактика

Вакцинація кошенят від котячого герпесу та каліцивiрусу значно знижує ризик важкого перебігу захворювань. Також варто перевірити нового улюбленця на вірус імунодефіциту котів (FIV) та лейкоз (FeLV), щоб не наражати на небезпеку інших тварин у домі.

Чхання у кошеняти — це не завжди ознака хвороби, але й не варто ігнорувати часті епізоди, особливо якщо з’являються додаткові симптоми. Вчасна діагностика та турбота — запорука того, що ваш маленький пухнастик швидко повернеться до активних ігор та безтурботного муркотіння.