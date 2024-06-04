Для балкона та тераси: експерти назвали 7 найкращих рослин для підвісних кошиків

Настав сезон квітучих балконів і терас, і якщо ви хочете прикрасити свій будинок або квартиру підвісними вазонами, вам варто дослухатися до порад досвідчених садівників.

Підвісні кошики – невід'ємна частина літнього декору балконів та терас. Вони створюють додаткову привабливість відкритого простору. Квіти створюють особливу атмосферу і можуть використовуватися для створення тіні від сонця на ґанку або у дворі.

Кращі ампельні рослини для підвісних кошиків елегантно та романтично драпуються з боків кашпо. Ви можете комбінувати їх з іншими видами рослин, а також змішувати квіти з цікавим листям для створення повноцінної композиції. Або ви можете виділити тільки одну ефектну рослину — варіантів маса, але що б ви ще не вибрали, у вас повинні бути висячі рослини, щоб максимально ефективно використовувати підвісний кошик.

Про те, які рослини найкраще підійдуть для підвісних горщиків, розповідають фахівці Gardening Know How.

Фуксія

Фуксія / Фото: Credits

Висяча фуксія вже давно є фаворитом для підвісних кошиків. Ви можете знайти безліч різновидів цього разючого гібрида, але обов'язково придбайте ампельний тип для свого кошика.

Фуксія / Фото: Credits

Фуксія повинна звисати з боків рясним і яскравим цвітом. Серед безлічі гібридів ви знайдете в основному двокольорові квіти відтінків червоного, рожевого, фіолетового та білого. Фуксія ідеально підходить для тінистих місць та переносить навіть повну тінь. Забезпечте ґрунт добривами та вологою. Рослині фуксії потрібно багато води.

Петунії

Петунії / Фото: Credits

Петунії бувають декількох видів, і є безліч гібридів, що культивуються, популярних як однорічники. Ви можете знайти петунії всіх кольорів веселки: від білого до майже чорного. Їх часто використовують на клумбах і як бордюри, але петунії також добре підходять для підвісних кошиків і будуть звисати з боків, заповнюючи верхню частину контейнера.

Петунія потребує сонячне місце, добре дренований грунт і середня вологість. Вони терплять бідний ґрунт.

Одна з причин, через яку петунії так довго популярні, полягає в тому, що вони стабільно цвітуть від весни до осені. Щоб забезпечити добре безперервне цвітіння, регулярно обрізайте петунії. Також важливо періодично прищипувати стебла, щоб уникнути занадто довгих гілок.

Англійський плющ

Англійський плющ / Фото: Credits

Англійський плющ – гарна ліана, яка може створювати проблеми у багатьох місцях саду. Ця інвазивна рослина тому садити її в ґрунт не рекомендується.

Кошик — чудовий і безпечний спосіб насолодитися красивим листям плюща, що розтікається по стінках підвісного контейнера. Глянцеве темно-зелене листя красиво контрастує з яскравими однорічними квітами.

Плющ витривалий і стійкий до холодів, тому ви можете залишати кошики на місці до осені або навіть довше. Англійський плющ легко вирощуватиме. Забезпечте йому середній ґрунт та середню вологість, а також частково або повністю затінене місце.

Повзуча Дженні

Повзуча Дженні / Фото: Credits

Повзуча Дженні є ґрунтопокривною рослиною, яка чудово росте в підвісних кошиках. Повзучу Дженні вирощують в основному заради круглого салатово-зеленого листя. Повзуча Дженні також має красиві жовті квіти.

Як і плющ, вона може бути агресивною, тому садіть її лише у контейнерах.

Вирощуйте повзучу Дженні на сонці або в півтіні. Листя буде зеленішим у тіні і більш золотистим на яскравому сонці. Використовуйте родючий вологий ґрунт, який добре дренується.

Цікавий факт про повзучу Дженні: її також можна вирощувати у воді. З неї вийде гарний ставок або акваріумна рослина.

Мільйон дзвіночків

Мільйон дзвіночків / Фото: Credits

Мільйон дзвіночків, також відомий як калібрахоа, дає хвилі трубчастих квітів дуже схожих на петунії. Вони бувають різних кольорів і, на відміну петуній, не вимагають обрізання.

Квітки маленькі, але рясні та бувають відтінків червоного, помаранчевого, коралового, жовтого, рожевого та фіолетового. Є сорти із махровими квітками, а є й із двома квітами.

Це добрий вибір для жаркого клімату. Мільйони дзвіночків добре переносять високі температури та посуху. Вони ростуть у півтіні, але цвітуть там менш рясно.

Кращі умови для цих рослин — це багатий, вологий, добре дренований грунт і повне сонце. Вони мають цвісти з початку літа до перших осінніх заморозків.

Бостонська папороть

Папороть / Фото: Credits

Класичну висячу рослину для ґанку, бостонську папороть, легко вирощувати і вона дає цікаве листя. Витончено вигнуте листя красиво спадає з боків кошиків, фільтруючи і розсіюючи сонячне світло.

Хоча ви можете додати квіти, бостонські папороті досить ефектні самі по собі у підвісному контейнері.

Вирощуйте бостонські папороті у плямистій чи навіть повній тіні. Вони добре переносять літню спеку, якщо ґрунт постійно вологий. Найкраще вони ростуть за достатньої вологості.

Лобелія

Лобелія

Лобелія дуже популярна для використання у всіх видах контейнерів. Вона буває різних кольорів, але найбільше цінується за різні яскраві відтінки синього і фіолетового.

Квіти рясно цвітуть горбком, що розтікається по стінках контейнерів. Шукайте ампельні форми для підвісних кошиків. Лобелія росте на сонці або в півтіні. Віддає перевагу багатому органікою ґрунту, який залишається вологим і добре дренується.

Ви отримаєте найкраще цвітіння лобелії навесні і на початку літа, але в літню спеку вона може трохи потьмяніти.

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