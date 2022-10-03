Для волосся, подряпин, укусів, цуценят та проти мурах: 9 несподіваних способів використання меду

Мед може допомогти освіжити дихання, зменшити свербіж від укусів комах, позбутися мурах, заспокоїти розлад шлунка вашого цуценя і навіть зберегти ваше волосся пишним і блискучим.

Ми всі знаємо, чим корисний мед, якщо вживати його в їжу. Але мед може бути не замінний не лише на кухні.

Про те, як можна використовувати мед, розповідає Womans World.

Мед допоможе освіжити дихання

Якщо у вас закінчився ополіскувач для рота, ви можете швидко приготувати медовий розчин:

1 столова ложка меду

1 чашка теплої води

Полощіть горло медовою водою протягом 30 секунд, потім прополощіть рот водою. Антисептичні речовини у меді допомагають знищити бактерії, що викликають зубний наліт, які можуть зіпсувати дихання.

Мед знімає свербіж від укусів комах

Також читайте 8 способів відрізнити натуральний мед від підробки

Для швидкого зняття сверблячки втирайте невелику кількість меду в кожен укус комахи.

Протизапальні заспокійливі речовини, які містяться в меді, благотворно впливають на подразнену шкіру - зменшують свербіж.

Мед допоможе позбавитися мурах

Щоб позбавитися мурах, приготуйте таку суміш:

1 столова ложка меду

2 чайні ложки бури

Змішайте все і помістіть на невеликі шматочки картону, які слід встановити в місцях, де ви бачили комах. Мурахи люблять мед, тому вони несуть його разом із отруйною для них бурою назад у свої гнізда.

Мед врятує цуценя, що об'їлося.

Фото: Credits

Якщо ваше цуценя забралося в пакет з кормом і тепер поводиться мляво — це вірна ознака того, що воно занадто багато з'їло. Щоб полегшити його проблеми зі шлунком, візьміть трохи меду. Просто візьміть маленьку ложку меду та дозвольте йому все злизати. Мед містить ферменти, що допомагають травленню, так що пес скоро відчує себе краще і знову поводитиметься як завжди. Тільки пам'ятайте, що мед безпечний у невеликих кількостях, і його не слід давати собакам із ослабленою імунною системою.

Мед прибере зайву гостроту страви

Якщо соус, який ви приготували, виявився набагато гострішим, ніж очікувалося, спробуйте:

ложка меду

кілька крапель соку лайма

Змішайте лайм і мед і додайте в гостру страву. Медовий цукор та лимонна кислота знижують гостроту перцю, забезпечуючи м'якший смак.

Мед надає блиску волоссю

Сонце робить ваше волосся сухим і схожим на солому, але медовий розчин поверне їм блиск:

2 столові ложки меду

2 столові ложки оливкової олії,

Змішайте мед та олію, підігрів їх у мікрохвильовій печі. Нанесіть на волосся. Оберніть голову рушником і залиште на 30 хвилин, змийте. Ця процедура зволожить волосся і зробить його блискучим.

Мед допоможе загоєнню подряпин та саден

Фото: Credits

Ви впали на вулиці та подряпали коліно, але не можете знайти мазь з антибіотиком. Заручтеся за допомогою меду. Мед має антибактеріальні властивості, допомагаючи вбивати мікроби, які можуть сприяти інфекції. Крім того, мед утримує молекули води, зберігаючи шкіру вологою та запобігаючи утворенню рубців. Просто вимийте та висушіть постраждалу область, нанесіть тонкий шар меду та накрийте пов'язкою.

Мед допоможе вам заснути

Якщо ви не можете заснути, візьміть банку меду. Просто з'їжте ложку меду перед сном. Мед містить триптофан, що викликає сон, а це означає, що ви швидко заснете і насолодитеся відпочинком.

Мед допоможе зрізаним квітам простояти у вазі довше

Гарний букет квітів прикрасить вашу оселю. Секрет збереження його протягом кількох днів у медовому розчині:

1 столова ложка меду

1 столова ложка оцту

Додайте цю суміш щоразу, коли, коли міняєте воду. Цукор у меді забезпечує харчування, а кислота в оцті знищує бактерії, що викликають в'янення. Ви зможете насолоджуватися квітами набагато довше.

Читайте також: