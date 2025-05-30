Собаки, які не линяють і не вимагають багато активності: ідеальні улюбленці для зайнятих або алергіків / © Associated Press

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Видання Martha Stewart розповіло, що одними з найпоширеніших причин обрати породу, що не линяє, є алергії в родині чи небажання мати справу з шерстю на меблях і одязі. А якщо додати до цього спокійний характер тварини — маємо ідеального компаньйона для людей похилого віку, сімей з дітьми або ж тих, хто багато працює та живе у квартирі.

Важливо пам’ятати, навіть собаки, які не линяють, можуть викликати алергічну реакцію — здебільшого через лупу, а не шерсть. Тому перед остаточним рішенням варто провести кілька зустрічей із собакою, щоб переконатися, що ваш організм не реагує негативно.

Аффенпінчер — маленький, але з характером

Цей компактний пес із групи той-порід володіє великим почуттям гумору та неабиякою впевненістю в собі. Аффенпінчер любить увагу, але не потребує тривалих прогулянок. Через жорстку шерсть він практично не линяє, хоча періодичний грумінг все ж потрібен.

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Розмір : до 30 см

Вага : 3–4 кг

Тип шерсті: жорстка, майже не випадає

Брюссельський грифон — собака з мультяшною зовнішністю

Їхня виразна мордочка та борідка легко впізнавані. Це віддані, лагідні собаки, які дуже сильно прив’язуються до господаря. Вони не потребують багато фізичної активності та майже не линяють.

Розмір : 18–25 см

Вага : 3–6 кг

Поведінка: дуже соціальні, легко навчаються

Китайський чубатий собака — екзотика для спокійного дому

Існує у двох варіантах: безшерстий (hairless) і пухнастий (powderpuff). Hairless варіант — майже без шерсті, тому ідеально підходить для алергіків. Вони надзвичайно ніжні, прив’язані до людини та дуже люблять затишок.

Особливість : не виносить холоду — потребує одягу взимку

Тип шерсті: мінімальний, немає линяння

Італійський хорт (Левретка) — граційний естет із ніжним серцем

Їхня тонка, майже оксамитова шерсть не потребує особливого догляду і линяють вони дуже мало. Люблять тишу та комфорт, полюбляють лежати на дивані поруч з господарем.

Розмір : 33–38 см

Вага : до 5 кг

Характер: спокійний, лагідний

Мініатюрний шнауцер (Цвергшнауцер) — класика для алергіків

Цей песик нагадує живого плюшевого ведмедика. Його жорстка шерсть не випадає, але потребує регулярного триммінгу. Енергія у них помірна, вони чудово почуваються як у квартирі, так і в приватному будинку.

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Тип шерсті: жорстка, гіпоалергенна

Розмір : до 35 см

Вага: 5–9 кг

Лейкленд-тер’єр — жвавий, але не гіперактивний

Ці собаки мають жорстку, кучеряву шерсть, яка практично не линяє. Вони швидко навчаються, легко адаптуються до будь-яких умов, але все ж потребують трохи розумової стимуляції.

Розмір : до 37 см

Поведінка: активний, але керований

Вельш-тер’єр — розумний друг із добрим серцем

Вельші мають спокійніший темперамент, ніж більшість інших тер’єрів. Їх легко дресирувати, вони добре ладнають із дітьми та потребують лише помірного фізичного навантаження.

Розмір : до 39 см

Тип шерсті: груба, не линяє

Мальтійська болонка (Мальтез) — класика серед декоративних порід

Хоч шерсть у них довга, але вони не мають підшерстку, а тому практично не линяють. Потребують щоденного розчісування, але не надмірних фізичних навантажень.

Розмір : до 25 см

Вага : 2–4 кг

Ідеально підходить для: пенсіонерів, сімей з дітьми, квартир

Вест-хайленд-вайт-тер’єр — невтомний оптиміст у білому пальті

Цей білий шотландський красень добре почувається у квартирі, але не відмовиться й від прогулянок. Шерсть — жорстка та не линяє, проте її потрібно регулярно розчісувати.

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Розмір : до 28 см

Вага : 6–8 кг

Шерсть: гіпоалергенна

Зустріньтеся кілька разів із породою, перш ніж забрати додому. Навіть гіпоалергенні собаки можуть викликати реакції — усе дуже індивідуально.

Собаки, які не линяють і не потребують багато фізичної активності — це не фантастика. Вони існують і можуть стати ідеальними друзями для тих, хто цінує комфорт, тишу та чистоту. З правильним підходом до вибору породи ви зможете знайти улюбленця, який подарує вам море радості без зайвого клопоту.