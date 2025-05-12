- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 3 хв
Добриво з кавової гущі: натуральний суперфуд для рослин
Ми любимо каву за її аромат і енергію, яку вона дарує зранку. Але чи знали ви, що кавова гуща — це не лише сміття, а справжній еліксир для вашого саду.
Видання Martha Stewart розповіло, як правильно використовувати цей продукт, щоб покращити якість ґрунту, підживити улюблені рослини та навіть відлякувати шкідників.
Чому кавова гуща — це не відходи, а скарб
Кавова гуща містить багато корисних речовин:
Азот, який особливо цінний для росту зелені;
Калій та фосфор, які зміцнюють кореневу систему;
Мікроелементи, які збагачують ґрунт;
Антибактеріальні властивості, які допомагають зменшити кількість шкідливих мікроорганізмів.
Які рослини «люблять» каву
Кавова гуща злегка підкислює ґрунт, тому підходить для культур, які віддають перевагу кислішому середовищу. Серед них:
Чорниця
Помідори
Морква
Фенхель
Буряк
Айстри
Квасоля
Гортензії (особливо сині та рожеві)
Не рекомендується використовувати гущу для рослин, що полюбляють лужні ґрунти: лаванда, герань, розмарин, шавлія та більшість середземноморських трав.
Як правильно використовувати кавову гущу
У компості
Додавайте кавову гущу до компосту як азотне джерело (зелений компонент).
Змішуйте з «бурими» інгредієнтами (листя, солома, картон).
Дотримуйтесь пропорції: не більше 20% кавової гущі від загального об’єму компосту.
Перемішуйте компост щотижня, щоб забезпечити доступ кисню.
Через 3–6 місяців отримаєте багатий на поживні речовини компост.
Як мульча чи добриво
Висушену гущу можна розсипати навколо рослин тонким шаром.
Уникайте надто товстого шару — це може призвести до утворення кірки, яка заважає волозі проникати у ґрунт.
Злегка втирайте у ґрунт пальцями чи сапкою на глибину 1–2 см.
Після нанесення обов’язково полийте ділянку.
Рідке добриво
Залийте 2–3 ст. л кавової гущі 2 л води.
Залиште настоятися на ніч.
Процідіть і поливайте рослини цим розчином 1 раз на тиждень.
Від шкідників
Кавова гуща відлякує слимаків, мурах і навіть кішок, які можуть шкодити грядкам.
Розсипайте її навколо рослин у вигляді бар’єра.
pH і кавова гуща: що варто знати
Свіжа гуща має кислий pH, але після заварювання вона стає майже нейтральною.
Для точного підходу до підживлення краще перевіряти pH вашого ґрунту кожні 2–3 роки.
Рослини з особливою чутливістю до кислотності краще не підживлювати кавою.
Поширені помилки, яких слід уникати
Забагато гущі — може «задушити» рослини та утворити кірку на поверхні.
Не перевіряєте pH ґрунту — результат може бути протилежний бажаному.
Використовуєте свіжу, а не використану каву — вона має надто високий рівень кофеїну та кислотності.
Додаєте гущу занадто близько до стебел — це може призвести до опіків.
Підживлюєте розсаду чи молоді паростки — їхнє коріння ще занадто чутливе
Корисні поради
Використовуйте садові рукавички під час додавання кави до землі.
Після підживлення завжди добре зволожуйте ділянку.
Якщо гуща зберігається кілька днів — просушуйте її, щоб уникнути утворення плісняви.
Не змішуйте гущу з добривами, які вже містять високий вміст азоту.
Кавова гуща — це натуральне, доступне та майже універсальне добриво, яке допомагає рослинам зростати міцнішими, ґрунту — ставати родючішим, а вам — зменшити побутові відходи.