Догляд за гладіолусами: коли садити, зрізати і як підгодовувати рослину

Це прекрасна рослина, яка тішить величезними квітками на довгих квітконосах. Садівники цінують їх за те, що вони яскраві, невибагливі і їх легко вирощувати.

Гладіолуси належать до сімейства Ірисовмх і їх налічується дуже багато різних сортів, серед яких можна зустріти дрібні, великі, пухнасті і різноколірні квіти. Цвітіння у гладіолусів залежить від сортів, але частіше за все починається наприкінці липня і завершується на початку осені.

Як вибрати цибулини

Вибирати цибулини гладіолусів потрібно ретельно. Це не повинні бути старі цибулини з широким увігнутим денцем (більшим 1 см), адже це означає, що вони вже цвіли і можливо не один раз. Беріть для висаджування цибулини діаметром 2-4 см з денцем 3-7 мм, незморщеним, блискучим.

Існує думка, що чим більша цибулина, тим більшою буде квітка, але це не так. Розмір цибулини жодним чином не впливає на розмір майбутнього плодоноса, адже у разі правильного догляду красиву велику квітку можна виростити навіть і з маленької цибулини.

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Як підготувати цибулини

Перед тим, як висадити цибулини, з них потрібно зняти лушпиння та оглянути на наявність шкідників і хвороб. Зовсім не придатні цибулини, які засохли або на яких є якісь плями. Якщо на цибулині є ранки, їх потрібно обробити зеленкою.

У такому стані обережно викладіть їх та залиште в теплому місці. Через деякий час цибулини пустять паростки. Щоб у майбутньому на гладіолусах не заводилися шкідники та різні хвороби, перед висадженням слід замочити цибулини в міцному розчині марганцівки на 20-25 хвилин.

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Коли і як садити

Починають садити бульбоцибулини гладіолусів навесні, коли вже немає заморозків, а ґрунт прогріється як мінімум до 13 градусів. Щоб створити безперервне цвітіння цих рослин на клумбі, садіть цибулини кожні 10 днів.

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Гладіолуси люблять добре дренований ґрунт і сонячне світло. Вони погано себе почувають у важкому, сирому ґрунті. Ямки для висаджування повинні бути близько 15-25 см (це залежить ще від розміру самої цибулини). Великі цибулини рекомендується висаджувати на відстані 10-15 см між ними, середні — 10 см, а між дітками — 3-7 см. На дно ямки обов'язково потрібно насипати пісок.

Найкраще великі цибулини і дітки поруч не садити, адже великі просто будуть пригнічувати маленькі. Також не висаджуйте гладіолуси два роки поспіль на одному місці.

Після висаджування рясно полийте ґрунт і очікуйте проростання. Коли з'являться перші паростки землю навколо них можна покрити мульчею (це можуть бути перепріла тирса, торф, кокосовий субстрат), це допоможе утримувати вологу і боротися з бур'янами.

Як доглядати

Гладіолуси не люблять рясний полив і можуть згнити. Найкраще їх поливати 1-2 рази на тиждень, але не під корінь, а зробити невелику траншею навколо рослини і поливати в неї.

Удобрювати найкраще гладіолуси кілька разів. Перша підгодівля повинна бути, коли рослини зійдуть, і них з'явиться два-три справжніх листка. Найкраще в цей період використовувати удобрення з переважанням азоту.

Друга підгодівля, коли з'явиться 5-6 листків. У цьому разі найкраще використовувати для підгодівлі удобрення переважанням фосфору, калію і невеликою кількістю азоту.

Третя підгодівля дуже важлива і проводиться влітку (наприкінці липня або на початку серпня). Підгодовувати в цьому разі гладіолуси потрібно фосфором і калієм.

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Як і коли зрізати

Щоб цибулина повноцінно сформувалася і вистигла, їй потрібні листя, яке у жодному разі зрізати не можна. Тому, існує простий спосіб, як зберегти листя, а цвітонос зрізати максимально низько. Для цього відрахуйте від низу рослини п'ять листків і вставте ніж (обов'язково стерильний) в стебло, просто через листя. Проверніть стебло рукою і витягніть. Так листя залишиться збереженим.

Зрізати гладіолуси найкраще ввечері або рано-вранці.

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