Догляд за ірисами: як розмножувати і пересаджувати рослину

Це красиві невибагливі багаторічні рослини, які будуть тішити вас наприкінці травня і початку червня.

У прямому перекладі з давньогрецької назва квітки означає "веселка", і вона дійсно ідеально їй підходить, адже розмальовок та відтінків у ірисів дуже багато.

Квіти ці завжди яскраві, деякі їхні сорти бувають із ніжним ароматом. Також іриси часто поділяють на високорослі, карликові і середні. Але одним з найпопулярніших сортів цієї квітки в наших садах і на клумбах, звичайно ж, є ірис бородатий або ще іноді їх називають просто півниками через незвичайну форму квітки.

Доглядати за ірисами бородатими нескладно, але все ж існують деякі нюанси, які потрібно врахувати під розмноження і висаджування рослини після покупки.

Висаджування

Іриси бородаті дуже люблять сонячне світло, тому перед тим, як посадити їх, визначтеся з місцем. Адже якщо ви посадите їх в тіні, то, швидше за все, буйного цвітіння так і не дочекаєтеся.

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Рослина в принципі не примхлива і добре зимує, але дуже не любить застій води. Тому ідеально висаджувати іриси на невеликих схилах або насипних клумбах.

Також перед висадженням ірисів не забувайте про ґрунт. Хоча для цих квітів нічого особливого не потрібно, але все ж кислого ґрунту вони не люблять, тому якщо у вас є такий нюанс, можна додати в нього трохи вапна, доломітового борошна або звичайного попелу.

Як посадити рослину, що вже квітне

Часто буває так, що на різних ринках іриси продають вже в квітучому вигляді. Висаджувати такі рослини не дуже бажано, але якщо ви все ж купили його, то насамперед — відламайте квітку аж біля самого кореня, залишаючи максимально маленький пеньок. Робити це потрібно, тому що рослина витрачає дуже багато енергії на те, щоб підтримувати цвітіння, а вам потрібно зміцнити її корінь.

Також купуючи квітки, зверніть увагу на кореневище, оскільки, крім центрального стебла, у вас повинні бути ще й додаткові. Саме вони будуть цвісти на наступний рік.

Принісши рослину додому, поставте її в воду. Перед висадженням обріжте трохи зелене листя, залишивши десь 15-20 сантиметрів, також потрібно обрізати центральне стебло (яке було з квітконосом) і трохи підрізати старий корінь.

Перед висадженням землю можна трохи удобрити. А саму рослину замочити в легкому розчині марганцівки і потім викласти на сонці, щоб іриси підсохли. Сміливо можете залишити їх так лежати на цілий день.

Садити глибоко іриси не потрібно — вони цього не люблять. Тому зробивши невелику ямку, просто покладіть рослину так, щоб в землі були тільки коріння, а товсте кореневище трохи стирчало з землі. Добре полийте висаджені рослини.

Як розмножити і доглядати

Розмножуються іриси діленням кореневища. Робити цю процедуру також потрібно не просто, щоб розмножити квітку, але і для її цвітіння і тривалості життя. Річ у тім, що з часом рослина дуже сильно розростається, водночас в якійсь частині вона відмирає, а в іншій навпаки нарощується. Через густоту рослини квіти стають меншими і не так буйно квітнуть, як в перші роки після висадки. Якщо ніколи не пересаджувати іриси бородаті, то з часом вони просто можуть самі вивестися з вашої клумби.

Тому процедуру розподілу і пересаджування потрібно проводити рослині раз на 3-4 роки. Починати пересаджувати квіти можна через місяць після того, як вони відцвіли.

Розмножувати іриси дуже просто: для цього викопайте їх, промийте і поділіть кущ на частини з листям. Робити це можна, просто відламавши кореневище з листям або скориставшись якимось гострим ножем або секатором. Далі процедура така ж як і з обробкою, після покупки квітучими: обрізати листя, коріння, замочити в марганцівці, дати полежати на сонці і висадити

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