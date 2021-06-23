Догляд за клематисом: як поливати, обрізати і підживлювати рослину

Ця квітка стане прикрасою будь-якого саду.

Клематіс — незвичайна рослина, яка прикрасить вашу ділянку своїми пишними зеленими лозами і буйним цвітінням. Вони є одними з найпопулярніших рослин, що плетуться, для прикрашання саду в наших широтах, адже деякі сорти клематіса можуть тішити цвітінням від весни до осені, їх легко вирощувати та вони не потребують особливого догляду.

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Як садити

Рослина наддає перевагу сонячним місцям, але потрібно також враховувати, що вона не любить, коли сонце підпікає нижні лози і перегріває землю, тому намагайтеся шукати місця такі, щоб ніз клематіса був трохи в тіні або його прикривала якась інша рослина (наприклад, календула або чорнобривці). Також хорошим рішенням цієї проблеми може стати мульчування. Так коріння буде заховане і залишиться в прохолоді, ну і бур'яни рости навколо клематіса не будуть.

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Також під час висаджування рослини, врахуйте, що вона буде плестися і тому потрібно продумати опору, на якій клематісові буде комфортно, адже в період цвітіння на рослині може утворюватися кілька сотень квітів. Відповідно лоза стане важкою і її потрібно буде підв'язувати. Тому опора повинна бути стійкою і високою, тому що деякі сорти клематіса можуть досягати у висоту кількох метрів. Ідеально висаджувати рослину біля стін, огорож чи робити для них спеціальні арки, на яких вони зможуть плестися.

Висаджуючи клематіс біля стін і огорож, не робіть це занадто близько. Рослина має бути на відстані метра, наприклад, від огорожі, щоб їй було комфортно рости. Зазвичай їх висаджують восени або ранньою весною, залежно від регіону і сорту.

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Як поливати

Клематіс любить об'ємний полив, але не переносить застою води. Йому подобається, коли зрошують листя, але робити це потрібно рано-вранці або ввечері, після заходу сонця. Поливати клематіс слід 1-2 рази на тиждень. Молода трирічна рослина потребує 2-3 відра води, але ось старший потрібно поливати рясніше, адже з часом коріння рослини опускається глибоко в землю і отримувати поживні речовини та вологу йому стає складніше. Перша ознака невистачання вологи — скорочення цвітіння і зменшення розмірів квітів.

Важливо також правильно поливати квітку. Робіть це під корінь, уникаючи потрапляння струменя води у центр куща.

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Підживлювання

Перед тим, як підживлювати рослину, рясно її полийте. Це потрібно для того, щоб не спалити коріння квітки. Це правило стосується не лише до клематісів, а й до інших рослин.

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І так, підживлювати клематіс можна будь-якими комплексними мінеральними добривами (20-40 г на 10 л води), сульфатом калію (25-30 г на 10 л води).

Також можна підгодовувати сумішшю борної кислоти і марганцю. Для цього 2 г борної кислоти розчиніть на 1 склянку гарячої води, додайте дрібку марганцівки. Цей розчин змішайте з 10 л води. Полийте цією сумішшю ваш клематіс. Для однієї рослини знадобиться не вся суміш, а тільки 5-6 л. Робити таке підживлення можна не частіше ніж раз на місяць.

Обрізання

Клематиси дуже люблять обрізання. Від цієї процедури рослина стає густішою і буйно квітне. Влітку ліану не обрізають, а роблять це навесні або восени, коли вона ще не квітує.

Обрізання і її вид залежить від того, який у вас сорт клематіса, але всього її існує три види:

рослини групи А (клематіс альпійський, гірський, барвистий) обрізаються один раз на рік, після цвітіння. Видаляються засохлі стебла і квіти. Також такі рослини можна прищеплювати. Для цього кілька разів за літо можна підрізати нові пагони. Таким чином, на прищеплених гілках будуть з'являтися нові пагони і лоза стане трохи розгалуженою і на наступний рік ви отримаєте рясніше цвітіння. Такі пагони потрібно знімати перед холодами з опори, укладати на землю і накривати.

рослини групи B (Патенс, Флорида, гібриди Ланугіноза). Обрізаються клематіси, які цвітуть двічі — пізньою весною і в середині літа. Можна обрізати такі клематиси хаотично, залишаючи тільки 1,20 висоти лоз. Обрізані лози теж потрібно знімати, укладати і накривати на зиму.

Але також цей тип квітів можна обрізати ступеневим методом і він дозволить створити безперервне квітування клематіса. Для цього потрібно:

1) відрізати кущ клематіса, залишивши лози заввишки 1,20

2) тепер ці пагони потрібно порізати на різну висоту. Наприклад, залишити кілька лоз висотою 1,20, кілька лоз зробити 30-сантиметровими, кілька 40-сантиметровими і так далі.

Завдяки такому методу у вас на наступний рік першими зацвітуть найвищі пагони, а після них ті, які наступні за довжиною. Так ви створите безперервне цвітіння клематиса до осені. Цю групу квітів також потрібно вкривати на зиму.

рослини групи C (Вітіцелла, Інтегріфоліа, Жакмана) обрізаються повністю. Зазвичай в таких рослинах зберігають тільки 15-20 см пагонів від землі. Орієнтуйтеся за бруньками, залишаючи 2-3 від землі.

Така обрізка виконується навесні, щоб клематіс пустив нові лози. У центр куща після обрізання потрібно насипати мульчувальний шар: компост, перегній, суха земля з піском.

Виконувати будь-яке обрізання потрібно, коли на вулиці температура опуститься до 8-10 градусів тепла. Накривати рослину потрібно, коли постійна температура опускається до 5 градусів морозу. Інакше клематіс запріє і може загинути.

клематис підготовлений до зимівлі / Credits

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