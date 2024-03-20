Як доглядати за орхідеєю, що відцвіла: поради експертки

З орхідеєю пов'язана незмінна елегантність і вишуканість, але коли вона відцвіла, власники часто збентежені тим, що робити далі.

Владислав та Анна, автори каналу "Наш сад", діляться порадами з догляду за кімнатними рослинами. Так, на свої сторінці Анна поділилася, як зберегти вашу орхідею, коли вона відцвіла.

Перш за все, не поспішайте зрізати квітонос, коли орхідея відцвіла, оскільки він може продовжити давати нові бруньки. Також, це ідеальний час для пересадки орхідеї. Вийміть рослину зі старого горщика, обережно видаливши старий субстрат, і пересадіть її в новий горщик зі свіжим субстратом. Підберіть його за розміром корінної системи.

Не забувайте підживлювати орхідею між цвітінням та використовуйте добрива з підвищеним рівнем азоту спочатку, а потім через місяць-два переходьте на добрива з фосфором та калієм, щоб стимулювати здоровий ріст і нове цвітіння.

Не менш важливою є тепла душова процедура для вашої орхідеї. Це не лише стимулює ріст, а й допомагає уникнути паразитів та захворювань.

Інвестиція часу та уваги після відцвітіння вашої орхідеї дозволить вам насолоджуватися її красою й здоров'ям ще на довгі роки. Користуйтеся порадами і забезпечте рослині необхідний догляд.

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