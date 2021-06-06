Догляд за півоніями: як зрізати на букет і після завершення цвітіння

Якщо ви вирощуєте півонії, ми підготували для вас кілька корисних порад, як правильно доглядати за цією квіткою.

Трав'янисті півонії — це великі, яскраві і дуже ароматні і ніжні квіти. Період цвітіння у них зазвичай недовгий і припадає на кінець травня і початок червня, деякі сорти цвітуть до кінця червня. Тривалість цвітіння півоній приблизно 10-12 днів, але вона також залежить від температури повітря, вологості і вітру.

Півонія — красива квітка, яка прикрасить ваш дім, але якщо зрізати її неправильно, то довго вона вас не потішить своїм виглядом і швидко осиплеться. Це ж стосується і до догляду за рослиною, адже є нюанси і з обрізання тих кущів, які перецвіли. Тому розповідаємо, як правильно зрізати півонії для букета і після завершення їхнього цвітіння.

Що потрібно пам'ятати під час зрізання півоній для букета

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Якщо ви хочете зрізати квіти на подарунок або просто для того, щоб поставити в букет у себе вдома, то потрібно пам'ятати важливий нюанс — усі квіти на кущі зрізати не можна. Зрізати можна не більше половини стебел від всього куща. Інакше ви завдасте шкоди рослині, і на наступний рік вона не буде буйно цвісти.

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Зрізати квіти можна лише з рослини, якій виповнилося чотири роки. Річ у тім, що дають цвісти півонії не одразу, а тільки на третій рік після висаджування, тому що в перші два роки вона повинна сформувати міцну корневу систему. На четвертий рік рослину вже можна зрізати для ваз.

Зрізати суцвіття біля самого коріння не можна. Найкраще зрізати квітку не більше 40 сантиметрів у довжину. Але якщо кущ півонії у вас низькорослий, то орієнтуйтеся на листя — внизу на стеблі має залишатися не менше трьох листків.

Зрізати найкраще суцвіття, яке тільки почало розпускатися або взагалі повністю закриті бутони. Коли ви поставите їх у воду — бутони розкриються.

Коли квітка зрізана — обірвіть нижні пелюстки, щоб у вазі вони не доторкалися до води. По-перше, від води вони можуть почати неприємно пахнути, а, по-друге, вони будуть теж пити воду, і півонія не буде довго стояти у вазі.

Що робити з кущем трав'янистої півонії, коли він відцвів

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Півонії — квіти, які потребують невеликого обрізання, адже, як і у разі з будь-яким чагарником, обрізка допомагає поліпшити загальний стан здоров'я і боротися з комахами і хворобами. Також обрізка півонії може допомогти зберегти форму рослини.

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Допускати утворення насінневих коробочок на кущі небажано, якщо ви, звичайно не займаєтеся селекцією. На утворення цих коробочок у півонії йде дуже багато сил, тому обрізати квітку потрібно, тільки-но вона перецвіла, але ліпше навіть не очікувати повного осипання пелюсток. Зрізати таку квітку потрібно під самою головкою.

Щоб кущ півонії не захворів, не можна допускати опадання пелюсток. Річ у тім, що пелюстки у квітки дуже тонкі й ніжні, а в період цвітіння півоній часто спостерігається дощові дні і ранкова роса. Через вологу пелюстки починають гнисти, тим самим заражають зелені стебла і листя, до яких вони прилипли. Тому якщо квіти на вашій півонії обсипалися — зберіть всі пелюстки.

Зелені стебла і листя на кущі півоній обрізати не можна до осені, адже вони потрібні, щоб рослина продовжувала поглинати сонячні промені, пити воду і зміцнюватися для цвітіння на наступний рік. Восени рослину знову обрізають, залишаючи стебла завдовжки в п'ять сантиметрів від землі.

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