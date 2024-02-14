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Догляд за серцем собак та котів: ветеринарка розповіла, як запобігти та виявити найпоширеніші хвороби

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Догляд за серцем собак та котів: ветеринарка розповіла, як запобігти та виявити найпоширеніші хвороби

Фото: Credits

Успіх лікування та подовження життя тварини залежить від профілактики та вчасної діагностики хвороб серця, розповідає ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Багато порід собак та котів схильні до хвороб серця, наприклад:

  • дилатаційна кардіоміопатія (добермани, доги, боксери, ретривери, лабрадори)
  • ендокардіоз клапанів (спанієлі, собаки дрібних та мініатюрних порід)
  • гіпертрофічна кардіоміопатія (британська короткошерста, шотландська вислоуха, регдол, сфінкс, перська, абісинська, корніш рекс та їх
  • метиси)

Симптоми, які допоможуть запідозрити проблеми з серцем:

  • Зниження активності, непереносимість фізичних навантажень
  • Задишка або утруднене дихання, особливо з різними звуками (свист, хрип, шум), помітне черевне дихання
  • У собак може бути кашель
  • Непритомність
  • Ціанотичні (синюшні) слизові оболонки
  • Асцит - випіт рідини в черевну порожнину через застійну серцеву недостатність. Обʼєм живота при цьому помітно збільшується

Допомога улюбленцю:

  • За наявності перерахованих симптомів слід звернутися до лікаря
  • Регулярна планова діагностика: ехоКГ серця принаймні раз на рік, для схильних порід та тварин старше 6 років - 2 рази на рік
  • Профілактика ожиріння, збалансований раціон, помірна фізична активність

Харчування в профілактиці хвороб серця має дуже важливе значення. На що слід звернути увагу:

  • Достатня кількість таурину в раціоні. Таурин - це незамінна амінокислота, головним джерелом таурину є м‘ясо
  • Собаки синтезують таурин в процесі травлення з інших амінокислот (метіоніну та цистеїну), але теж потребують добавок у похилому віці або за наявності кардіологічних захворювань
  • Коти самостійно синтезують таурин у малій кількості, через що його потрібно додавати до раціону або обирати корми з достатнім його вмістом
  • Норма таурину в раціоні: до 100 мг на 1 кг маси тіла
  • Рисові висівки знижують рівень таурину в крові

Собакам схильних порід не рекомендовані беззернові корми, адже за даними сучасних досліджень (FDA, 2018), через заміну зерна на бобові або картоплю частіше розвивається ДКМП (дилатаційна кардіоміопатія - захворювання серцевого м'яза, що супроводжується порушенням насосної функції серця з розвитком застійної серцевої недостатності - ред.).

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