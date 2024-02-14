Догляд за серцем собак та котів: ветеринарка розповіла, як запобігти та виявити найпоширеніші хвороби

Успіх лікування та подовження життя тварини залежить від профілактики та вчасної діагностики хвороб серця, розповідає ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Багато порід собак та котів схильні до хвороб серця, наприклад:

дилатаційна кардіоміопатія (добермани, доги, боксери, ретривери, лабрадори)

ендокардіоз клапанів (спанієлі, собаки дрібних та мініатюрних порід)

гіпертрофічна кардіоміопатія (британська короткошерста, шотландська вислоуха, регдол, сфінкс, перська, абісинська, корніш рекс та їх

метиси)

Симптоми, які допоможуть запідозрити проблеми з серцем:

Зниження активності, непереносимість фізичних навантажень

Задишка або утруднене дихання, особливо з різними звуками (свист, хрип, шум), помітне черевне дихання

У собак може бути кашель

Непритомність

Ціанотичні (синюшні) слизові оболонки

Асцит - випіт рідини в черевну порожнину через застійну серцеву недостатність. Обʼєм живота при цьому помітно збільшується

Допомога улюбленцю:

За наявності перерахованих симптомів слід звернутися до лікаря

Регулярна планова діагностика: ехоКГ серця принаймні раз на рік, для схильних порід та тварин старше 6 років - 2 рази на рік

Профілактика ожиріння, збалансований раціон, помірна фізична активність

Харчування в профілактиці хвороб серця має дуже важливе значення. На що слід звернути увагу:

Достатня кількість таурину в раціоні. Таурин - це незамінна амінокислота, головним джерелом таурину є м‘ясо

Собаки синтезують таурин в процесі травлення з інших амінокислот (метіоніну та цистеїну), але теж потребують добавок у похилому віці або за наявності кардіологічних захворювань

Коти самостійно синтезують таурин у малій кількості, через що його потрібно додавати до раціону або обирати корми з достатнім його вмістом

Норма таурину в раціоні: до 100 мг на 1 кг маси тіла

Рисові висівки знижують рівень таурину в крові

Собакам схильних порід не рекомендовані беззернові корми, адже за даними сучасних досліджень (FDA, 2018), через заміну зерна на бобові або картоплю частіше розвивається ДКМП (дилатаційна кардіоміопатія - захворювання серцевого м'яза, що супроводжується порушенням насосної функції серця з розвитком застійної серцевої недостатності - ред.).

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