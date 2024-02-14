Догляд за серцем собак та котів: ветеринарка розповіла, як запобігти та виявити найпоширеніші хвороби

Успіх лікування та подовження життя тварини залежить від профілактики та вчасної діагностики хвороб серця, розповідає ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна.
Багато порід собак та котів схильні до хвороб серця, наприклад:
- дилатаційна кардіоміопатія (добермани, доги, боксери, ретривери, лабрадори)
- ендокардіоз клапанів (спанієлі, собаки дрібних та мініатюрних порід)
- гіпертрофічна кардіоміопатія (британська короткошерста, шотландська вислоуха, регдол, сфінкс, перська, абісинська, корніш рекс та їх
- метиси)
Симптоми, які допоможуть запідозрити проблеми з серцем:
- Зниження активності, непереносимість фізичних навантажень
- Задишка або утруднене дихання, особливо з різними звуками (свист, хрип, шум), помітне черевне дихання
- У собак може бути кашель
- Непритомність
- Ціанотичні (синюшні) слизові оболонки
- Асцит - випіт рідини в черевну порожнину через застійну серцеву недостатність. Обʼєм живота при цьому помітно збільшується
Допомога улюбленцю:
- За наявності перерахованих симптомів слід звернутися до лікаря
- Регулярна планова діагностика: ехоКГ серця принаймні раз на рік, для схильних порід та тварин старше 6 років - 2 рази на рік
- Профілактика ожиріння, збалансований раціон, помірна фізична активність
Харчування в профілактиці хвороб серця має дуже важливе значення. На що слід звернути увагу:
- Достатня кількість таурину в раціоні. Таурин - це незамінна амінокислота, головним джерелом таурину є м‘ясо
- Собаки синтезують таурин в процесі травлення з інших амінокислот (метіоніну та цистеїну), але теж потребують добавок у похилому віці або за наявності кардіологічних захворювань
- Коти самостійно синтезують таурин у малій кількості, через що його потрібно додавати до раціону або обирати корми з достатнім його вмістом
- Норма таурину в раціоні: до 100 мг на 1 кг маси тіла
- Рисові висівки знижують рівень таурину в крові
Собакам схильних порід не рекомендовані беззернові корми, адже за даними сучасних досліджень (FDA, 2018), через заміну зерна на бобові або картоплю частіше розвивається ДКМП (дилатаційна кардіоміопатія - захворювання серцевого м'яза, що супроводжується порушенням насосної функції серця з розвитком застійної серцевої недостатності - ред.).
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