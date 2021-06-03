Догляд за тюльпанами: що робити, коли вони відцвіли

Щоб цвітіння тюльпанів не закінчилося одним сезоном, розповідаємо, що робити з ними після того, як всі пелюстки на квітці опали.

Тюльпани — одна з головних весняних квітів, яка прикрашає сад і тішить око. Період цвітіння у них не дуже довгий — два-три тижні, тому залежно від сорту, вони перецвітають до кінця травня. Але також на термін квітування часто впливає і погода.

Тому на початку червня на клумбах залишаються лише зелені листя і стебла, але зрізати їх у жодному разі не можна. Річ у тім, що листя і стебла повинні залишатися в землі доти, поки повністю не пожовтіють, це потрібно для того, щоб цибулина в землі зміцнилася і сформувалася. Якщо ж листя обрізати — на наступний рік тюльпан у вас не зацвіте.

Після того, як тюльпани відцвіли, їх потрібно продовжувати поливати і навіть підгодовувати добривами, але без хлору та азоту в складі. Інтенсивний полив потрібен протягом двох тижнів після завершення цвітіння.

Коли пелюстки на квітці повністю обсипалися — видаліть квітонос. Це потрібно, щоб рослина не витрачала свої сили на дозрівання насіння, а зміцнювало цибулину. Обрізуйте лише головки квітконосу, стебло залиште.

Видаляти листя з клумб можна після того, як воно повністю пожовкло. Листя повинне легко відходити, якщо ж воно міцно тримається за цибулину, значить, вона ще не до кінця дозріла в землі і ліпше ще почекати.

Тюльпани — рослина, яку потрібно періодично викопувати й пересаджувати, найкраще це робити раз на два-три роки наприкінці липня. Після викопування цибулини тюльпанів потрібно залишити в пів тіні на вулиці просохнути. Цибулини потрібно промити в 5% розчині марганцівки.

Якщо біля цибулини з'явилися маленькі "дітки", то ви можете їх зберегти, щоб висадити на наступний рік, але майте на увазі, що одразу цвісти вони не будуть. Цвітіння у них почнеться тільки тоді, коли зміцниться цибулина, а це може зайняти 2-3 роки. Тому якщо наміру розмножувати квіти у вас немає — найменші цибулини можете викинути.

Зберігати цибулини викопаних тюльпанів потрібно в сухому теплому місці в ящику з добре вентильованим дном.

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