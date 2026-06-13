Догляд за газоном: оптимальний час для косіння

Газон / © Associated Press

Реклама

Для когось косіння трави — майже медитація, для інших — нескінченний список справ вихідного дня. Проте незалежно від ставлення, одне правило незмінне: регулярний догляд за газоном напряму впливає на його здоров’я та щільність, про це розповіло видання Martha Stewart.

Сам процес косіння завжди є стресом для трави. Саме тому час доби, коли ви беретеся за газонокосарку, має не менше значення, ніж частота підстригання. Температура, волога та сонце протягом дня змінюють стан трави, а отже, і її здатність відновлюватися після зрізу.

Коли косити газон — найгірші варіанти

Ранній ранок

Попри романтичність ранкових «садових справ», не рекомендується починати косіння з першими променями сонця. Ранкові години часто супроводжуються росою чи залишковою вологою після ночі. Волога трава гірше піддається рівному зрізу, швидше забиває техніку та може сприяти поширенню хвороб між рослинами.

Реклама

Окремий ризик — косіння одразу після дощу. У такому стані газон особливо вразливий та потребує часу, щоб підсохнути.

Полудень

Ще один невдалий сценарій — косіння у середині дня, особливо у спекотні місяці. У цей час трава вже піддається максимальному впливу сонця, а свіжий зріз лише посилює стрес. Волога швидше випаровується, а кінчики трави можуть пересихати та жовтіти.

Крім того, косіння під палючим сонцем підвищує ризик перегріву і для самої людини, тому експерти радять уникати цього часу з міркувань безпеки.

Коли краще косити газон

Найкращий час для косіння — пізній день, коли спека вже спадає, але ще достатньо світла. У цей період трава встигає підсохнути після ранкової вологи, але ще не піддається нічній росі. Це дає зрізаним стеблам шанс швидше відновитися без додаткового ризику грибкових захворювань.

Реклама

Головне правило — не затягувати надто пізно, щоб трава не залишилася «свіжопідстриженою» в умовах нічної вологи.

Як доглядати за газоном

Адаптуйте режим до сезону. Навесні та на початку літа трава росте активніше, тому косіння може бути частішим. У спеку ріст сповільнюється та газон потребує менше втручання.

Не поспішайте з новим покриттям . Свіжий газон із насіння чи рулонного дерну не варто косити, поки він не досягне висоти основного покриття.

Слідкуйте за системою поливу. Якщо на ділянці є зрошення, важливо не блокувати форсунки травою, бо це може призвести до нерівномірного зволоження та «лисин» на газоні.

Регулярність важливіша за ідеальний момент. Навіть якщо час не завжди ідеальний, стабільний графік косіння кращий, ніж рідкісне, проте радикальне «підстригання». Занадто довга трава ускладнює рівний зріз і створює додаткове навантаження на газон.

Догляд за газоном — це не лише про естетику, а й про ритм, який враховує природні процеси. Правильний час косіння допомагає траві залишатися здоровою, густою та стійкою до стресу. І якщо раніше газонокосіння здавалося просто побутовою рутиною, то тепер це ще й маленька наука про баланс між природою, погодою і вашим садом.

Новини партнерів