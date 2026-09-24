Догляд за газоном у вересні: 4 кроки для густої трави навесні та 3 помилки, яких треба уникати

Газон / © ТСН

Реклама

Для власників будинків осінь означає підготовку до майбутніх холодних місяців, і одним із найважливіших завдань є підготовка газону до періоду зимового спокою, особливо якщо ви прагнете, щоб навесні він був гарнішим і здоровішим.

Оскільки у вересні зазвичай ще достатньо тепло для активного росту трави, цей місяць є чудовим часом для виконання певних робіт напередодні майбутнього сезону. Однак якщо не діяти обережно, намагаючись допомогти газону, можна насправді йому нашкодити.

Реклама

Щоб з’ясувати, що саме потрібно робити, Real Simple попросив експерта з догляду за газонами поділитися порадами, які дії підуть на користь траві, а яких варто уникати.

Реклама

Що варто робити

Проведіть скарифікацію газону

Щоб газон залишався здоровим протягом холодних місяців, важливо провести його скарифікацію (вичісування). Вона дозволяє видалити надмірний шар повсті (відмерлої трави та органіки), який інакше перешкоджає проникненню повітря, води та поживних речовин у ґрунт. Якщо не вирішити цю проблему до зими, на газоні може накопичуватися вода, що сприяє розвитку грибкових захворювань і появі шкідників. Видалення цього зайвого шару забезпечує здоровіший ґрунт і кращий ріст трави наступної весни.

Проведіть аерацію ґрунту

Аерація ґрунту — тобто створення в ньому невеликих отворів — дозволяє ґрунту і траві отримувати необхідні поживні речовини та вологу протягом зими. Аерація усуває ущільнення ґрунту, яке виникло через інтенсивне навантаження влітку, полегшуючи корінню трави проростання вглиб. Завдяки цьому воно легше отримує доступ до води та поживних речовин, краще переносить холод і забезпечує сильніший та здоровіший ріст із настанням весни.

Проведіть підсипання (топдресинг) газону

Якщо підсипання проводити після аерації, воно заповнить утворені отвори, запобігаючи їхньому повторному закриттю, а також покращить структуру ґрунту, сприяючи швидкому росту трави. Підсипання, або топдресинг — це поцедура внесення рівномірного шару органічної речовини, наприклад, компосту чи піску, на поверхню газону. Мульчування (підсипання ґрунтосуміші) також допомагає створити ідеальні умови для підсіву, забезпечуючи насіння всіма необхідними для проростання поживними речовинами.

Проведіть підсівання для усунення прогалин

Щоб наступної весни газон був пишним і без «залисин», варто провести підсівання, тобто розсіяти насіння поверх наявної трави для створення міцнішого й густішого дерну. Це заповнює оголені ділянки, робить траву густішою, а також збагачує газон новими сортами, підвищуючи його стійкість до шкідників і хвороб. Як результат, ви розпочнете новий сезон із густішим і витривалішим газоном.

Реклама

Чого не варто робити

Оновлювати газон у стані спокою

Якщо ваш газон уже перейшов у стан спокою на цей рік, краще відкласти будь-які роботи з його оновлення. Ніколи не проводьте ці роботи, якщо трава не росте активно. Якщо ви бачите, що її ріст значно сповільнився і газон помітно готується до періоду спокою, він не зможе легко відновитися. Відкладіть ці завдання до весни, коли трава знову почне активно рости.

Залишати опале листя та інше сміття

Хоча це робота, яку ніхто не любить, згрібання листя на газоні має вирішальне значення для його здоров’я. Також обов’язково прибирайте опале листя і будь-яке сміття. Воно не лише може пригнічувати траву, а й утримувати вологу, сприяючи розвитку грибкових захворювань і появі шкідників.

Надмірно скошувати теплолюбні трави

Якщо у вас ростуть трави теплолюбних сортів, як-от бермудська (свинорий) або стенотафрум (St. Augustine), важливо не скошувати їх занадто низько в цей період. Це пов’язано з тим, що вони починають готуватися до періоду спокою і потребують більшої площі листя для вироблення та накопичення енергетичних запасів на зиму.

Якщо залишити траву трохи довшою, це також захистить коріння і перешкодить росту бур’янів. Продовжуйте косити траву, доки вона росте, просто стежте, щоб її висота залишалася у межах близько 5–8 см.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів