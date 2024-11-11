Домашній помʼякшувач для білизни: рецепт натурального засобу

Простий у приготуванні, натуральний помʼякшувач допоможе зробити вашу білизну м'якою та свіжою без використання шкідливих хімічних засобів.

На сторінці dropintowellness поділилися чудовим рецептом натурального пом'якшувача для білизни.

Стандартні засоби можуть залишатися на тканинах навіть після полоскання, що, своєю чергою, сприяє подразненню шкіри та алергічним реакціям, особливо у дітей. Це поступово накопичує хімічне навантаження на організм.

Для приготування знадобляться всього кілька інгредієнтів, які не тільки допоможуть пом'якшити білизну, але й нададуть їй приємного аромату.

Інгредієнти:

Харчова сода 2 склянки

Англійська сіль (сіль Епсома) 1 склянка

Ефірна олія 20-30 крапель (лимон і лаванда чи інші на ваш вибір)

Приготування:

У скляну банку додайте харчову соду та англійську сіль. Додайте 20-30 крапель ефірної олії лимона та лаванди (чи обраної вами комбінації). Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб аромати розподілилися рівномірно.

Використання:

Для кожного завантаження білизни додайте 2 столові ложки суміші разом із пральним порошком.

Користь компонентів

Харчова сода: підсилює яскравість кольорів, робить білу білизну білішою, ефективно видаляє запахи.

підсилює яскравість кольорів, робить білу білизну білішою, ефективно видаляє запахи. Англійська сіль: пом'якшує тканину, надає їй приємної текстури.

пом'якшує тканину, надає їй приємної текстури. Ефірні олії лимона та лаванди: Освіжають білизну, створюють заспокійливий та приємний аромат.

Використовуючи цей простий рецепт, ви зможете насолоджуватися свіжою білизною без шкоди для здоров'я та довкілля.

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