Домашній вихованець почав боятися гучних звуків: що робити

Через війну страждають і тварини, що позначається на їхній поведінці. Господарі мають знати, як допомогти своєму вихованцю.

Після повномасштабного вторгнення РФ багато тварин стали свідками військових дій, що могло призвести до того, що вони почали боятися гучних звуків. Що робити, щоб допомогти собакі чи коту, розповідають організація UAnimals та студія онлайн-освіти EdEra:

Будьте поруч і підбадьорюйте тварину. Розмовляйте з нею спокійним голосом, гладьте. Якщо у вас собака, то можна його легко поплескувати долонею з боків та спини, промовляючи "все добре". Тактильний сигнал бадьорить і заспокоює тварину.

Запропонуйте улюбленцю гру, смаколики або попросіть виконати базову команду. Це позбавить його стрес-фактора.

Намагайтеся гуляти в спокійний час. Уникайте прогулянок під час повітряної тривоги.

Перевірте надійність амуніції та наявність адресника. Собаки часто тікають через страх.

У жодному разі не лайте тварину через гучні звуки. Це не допоможе, а лише зруйнує її довіру до вас.

Якщо тварина перебуває в шоковому стані і не може заспокоїтись, потрібно застосувати заспокійливі засоби. Перед цим обов'язково порадьтеся з ветеринарним лікарем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як адаптувати тварину із притулку.

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