Донорське молоко: чи може воно принести користь вашому немовляті

Протягом вагітності майбутня мати готується до цього моменту, уявляє собі незабутній зв’язок із новонародженим та хоче забезпечити його найкращим харчуванням. Проте іноді молодим мамам може знадобитися додаткова підтримка, тож саме тут у гру вступає донорське грудне молоко, про це розповіло видання Kettering Health, а також поділилося інформацією, чому матері можуть розглядати можливість використання донорського молока, а також чому воно є кориснішим для немовлят порівняно з молочними сумішами.

Потреба у донорському молоці

Існує кілька причин, через які мати може скористатися донорським молоком як доповненням до власного:

Затримка вироблення молока: якщо після пологів у матері затримується вироблення молока, донорське молоко може забезпечити дитину повноцінним харчуванням протягом першого тижня життя.

якщо після пологів у матері затримується вироблення молока, донорське молоко може забезпечити дитину повноцінним харчуванням протягом першого тижня життя. Втрата ваги новонародженого: якщо дитина втрачає понад 10% своєї ваги під час народження та потребує більшої кількості молока, ніж може надати мати.

якщо дитина втрачає понад 10% своєї ваги під час народження та потребує більшої кількості молока, ніж може надати мати. Гестаційний діабет: у матері з гестаційним діабетом рівень цукру у крові новонародженого може бути знижений, тому є потреба у додатковому молоці для нормалізації стану дитини.

у матері з гестаційним діабетом рівень цукру у крові новонародженого може бути знижений, тому є потреба у додатковому молоці для нормалізації стану дитини. Розвиток жовтяниці: якщо у дитини розвивається жовтяниця, збільшення обсягу молока допомагає знизити рівень білірубіну шляхом частішого випорожнення та зволоження.

Головна мета використання донорського молока полягає у тому, щоб додавати лише невелику кількість до власних запасів матері. У дитини завжди буде грудне та вживати спочатку треба мамине, а донорське використовувати додатково.

Навіть якщо мама використовує лише одну пляшечку донорського молока, для дитини це набагато корисніше, ніж використання молочних сумішей.

Донорське молоко чи молочна суміш

Грудне молоко, навіть якщо воно не належить матері, є кориснішим для немовлят, оскільки містить природні антитіла, які формують імунну систему дитини. На відміну від молочних сумішей, які не можуть забезпечити тієї ж захисної функції, донорське молоко сприяє кращому травленню та набагато легше впливає на травну систему дитини.

Крім того, оскільки молочні суміші перетравлюються довше, діти, які їх споживають, рідше відчувають голод. Це може призвести до зниження природного вироблення молока у матері, адже організм пристосовується до режиму годування. Тому, коли матері потрібно доповнити годування протягом кількох днів, донорське грудне молоко є кращим варіантом.

Використання донорського молока також допомагає зменшити почуття провини, з яким можуть зіткнутися матері, які не можуть забезпечити годування своїх дітей власним молоком.

Збереження здоров'я дитини

Однією з найважливіших переваг донорського молока є його безпечність та користь для здоров'я немовляти. Деякі матері можуть побоюватися використання донорського молока, але зазвичай, донори проходять ретельне обстеження, включно з кількома аналізами крові, щоб виключити можливість передачі інфекційних або інших захворювань.

Зазвичай, після збору молоко нагрівають до достатньо високої температури для знищення бактерій, це робить його безпечним і здоровим засобом для доповнення грудного вигодовування.

Донорське молоко є цінним ресурсом для матерів, які з різних причин не можуть забезпечити достатню кількість власного молока своїм немовлятам. Воно містить природні антитіла, необхідні для формування імунітету дитини, та легше засвоюється, ніж молочні суміші. Використання донорського молока як додаткового джерела допомагає підтримувати оптимальний рівень харчування немовляти, забезпечує йому необхідну підтримку в перші дні життя. Цей підхід не лише сприяє здоров'ю дитини, але й допомагає зменшити почуття провини у матерів, що не можуть годувати своїх дітей власним молоком. Таким чином, донорське молоко виступає як міст між традиційним грудним вигодовуванням і сучасними потребами у здоровому харчуванні немовлят.

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