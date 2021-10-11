Допомога домогосподарці: коли кликати майстра з ремонту пральних машин

Пральна машина - це той побутовий прилад, поломка якого буквально вводить в ступор і відкидає квартиру в "кам'яний вік".

Крім того, пральні машини працюють в умовах, де стикаються ток і вода - ця небезпечна комбінація може нашкодити здоров'ю або навіть вбити, особливо якщо техніка зламалася.

Основи безпеки

Увага! Експлуатуйте пральні машини в точній відповідності з інструкціями виробника. Підключайте захисну автоматику і заземлення так, як потрібно за нормами безпеки.

Якщо ви бачите в кімнаті з пральною машиною воду на підлозі (навіть якщо техніка не працює в даний момент), не заходьте в приміщення, поки ви не знеструмити його. Якщо ви не знаєте, як це зробити, рекомендуємо відразу дзвонити майстрові.

Коли дзвонити майстрові?

Більшість проблем з сучасною побутовою технікою вимагає участь кваліфікованого фахівця. Тому якщо вам потрібен ремонт пральних машин Київ краще звернутися до тих майстрів, які спеціалізуються саме на цьому виді техніки. Майстри-універсали теж можуть допомогти, але якщо проблема надто специфічна, то без профільного ремонтника не обійтися.

Проблеми з нагріванням. Це поширена проблема, причина якої, як правило, криється в нагрівальних елементах. Проблема з водою. Одна з небезпек поломок пральних машин - це ймовірність потопу, який може бути викликаний проблемами з герметичністю барабана, проблемами з насосами і місцями з'єднань з підведенням. Проблеми з електронікою. Це один з найбільш дорогих форс-мажорів, який нерідко вимагає заміни плат і мікросхем. Самому зробити це навряд чи можливо. Проблеми з двигуном. Причини непрацюючого двигуна можуть критися, як в механіці, так і електроніці. Нерідко потрібна заміна всього блоку, навіть якщо вийшов з троя всього один підшипник.

А чи можна щось зробити самій?

Пральна машина - це не тільки технічно складний, але і досить громіздкий прилад. Якщо у вас є помічник, то ви можете самі провести деякі найпростіші перевірки і облуживание.

Наприклад, підключити техніку до подачі води, переконатися в герметичності з'єднань і в відповідному тиску в системі. Трохи попрактиковавшись, ви також зможете самі чистити фільтри - це рекомендують робити досить часто.

Підключати пральну машину краще силами фахівця, але ось вирівняти її і встановити за рівнем можна і самому. Нагадуємо, що зараз ви можете додатково придбати вирівнюють насадки на ніжки машини або спеціальні антивібраційні килимки.

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