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Допомогаємо армії зігрітися: як зробити окопну свічку

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Допомогаємо армії зігрітися: як зробити окопну свічку

Літо закінчилося, а війна ще ні, тому зараз нам важливо зробити все, щоб наші військові не мерзли в холодну вогку погоду. Для цього ми можемо навчитися виготовляти окопні свічки і відсилати їх на фронт із волонтерами.

Одна така свічка буде зігрівати наших солдатів в окопі на протязі трьох годин. Тому, навіть декілька зроблених вами окопних свічок - це вже суттєва допомога нашим захисникам.

Зробити окопну свічку неважко, майстерклас проводить блогерка Valentyna Kostetska

Для цього вам портібно мати:

Інструменти

  • металева лінійка
  • ніж
  • чайник для нагрівання парафіну

Матеріали

  • баночка з-під котячих консервів (або інша банка не виша за 5-6 см)
  • картон
  • парафін

Як виготовити окопну свічку

  • Відріжте смугу картону, яка буде дорівнювати висоті вашої банки. 
  • Скрутіть її і заповніть картоном банку. 
  • Зробіть фітіль з того ж картону і встроміть в центр. 
  • Залийте всю конструкцію розігрітим парафіном. Дуже важливо залити його між всіма шарами картону. 

Ваша свічка готова. Окопну свічку можна загасити лише заливши водою, або накривши чи перекинувши її. 

@lapatatutsy_toys рецепт #окопнісвічки ♬ В далині за селом - Володимир Іжицький

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