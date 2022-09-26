Допомогаємо армії зігрітися: як зробити окопну свічку

Літо закінчилося, а війна ще ні, тому зараз нам важливо зробити все, щоб наші військові не мерзли в холодну вогку погоду. Для цього ми можемо навчитися виготовляти окопні свічки і відсилати їх на фронт із волонтерами.

Одна така свічка буде зігрівати наших солдатів в окопі на протязі трьох годин. Тому, навіть декілька зроблених вами окопних свічок - це вже суттєва допомога нашим захисникам.

Зробити окопну свічку неважко, майстерклас проводить блогерка Valentyna Kostetska.

Для цього вам портібно мати:

Інструменти

металева лінійка

ніж

чайник для нагрівання парафіну

Матеріали

баночка з-під котячих консервів (або інша банка не виша за 5-6 см)

картон

парафін

Як виготовити окопну свічку

Відріжте смугу картону, яка буде дорівнювати висоті вашої банки.

Скрутіть її і заповніть картоном банку.

Зробіть фітіль з того ж картону і встроміть в центр.

Залийте всю конструкцію розігрітим парафіном. Дуже важливо залити його між всіма шарами картону.

Ваша свічка готова. Окопну свічку можна загасити лише заливши водою, або накривши чи перекинувши її.

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