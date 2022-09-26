Допомогаємо армії зігрітися: як зробити окопну свічку

Літо закінчилося, а війна ще ні, тому зараз нам важливо зробити все, щоб наші військові не мерзли в холодну вогку погоду. Для цього ми можемо навчитися виготовляти окопні свічки і відсилати їх на фронт із волонтерами.
Одна така свічка буде зігрівати наших солдатів в окопі на протязі трьох годин. Тому, навіть декілька зроблених вами окопних свічок - це вже суттєва допомога нашим захисникам.
Зробити окопну свічку неважко, майстерклас проводить блогерка Valentyna Kostetska.
Для цього вам портібно мати:
Інструменти
- металева лінійка
- ніж
- чайник для нагрівання парафіну
Матеріали
- баночка з-під котячих консервів (або інша банка не виша за 5-6 см)
- картон
- парафін
Як виготовити окопну свічку
- Відріжте смугу картону, яка буде дорівнювати висоті вашої банки.
- Скрутіть її і заповніть картоном банку.
- Зробіть фітіль з того ж картону і встроміть в центр.
- Залийте всю конструкцію розігрітим парафіном. Дуже важливо залити його між всіма шарами картону.
Ваша свічка готова. Окопну свічку можна загасити лише заливши водою, або накривши чи перекинувши її.
@lapatatutsy_toys рецепт #окопнісвічки ♬ В далині за селом - Володимир Іжицький
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