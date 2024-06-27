Допоможуть сховати ґрунт і перемогти бур'яни: 8 швидкорослих ґрунтопокривних рослин

Ґрунтопокривні рослини – ідеальне рішення для озеленення голих ділянок землі. Ці швидкорослі сорти в найкоротший термін додадуть ефектного вигляду вашому ландшафтному дизайну.

Швидкорослі ґрунтопокривні рослини мають безліч переваг у ландшафтному дизайні. Вони не лише маскують голу землю, а й допомагають утримувати вологу, зберігати ґрунт прохолодним влітку і теплим – взимку, запобігають ерозії, зменшують кількість бур'янів, і зазвичай не потребують особливого догляду.

Ґрунтопокривні рослини пом'якшують ландшафт і допомагають пов'язати воєдино різні частини саду. Загалом швидкорослі ґрунтопокривні рослини схильні до розповзання в саду. Тому обираючи їх, остерігайтеся інвазивних рослин. Наприклад, англійський плющ відомий своєю огидною здатністю поширюватися там, де він небажаний, і його важко позбутися.

Фахівці назвали Gardening Know How 8 найкращих швидкорослих ґрунтопокривних рослин.

Якщо у вас є гола ділянка землі, виберіть одну з цих рослин, щоб зберегти ґрунт і прикрасити сад.

Ламіум пурпуровий (глуха кропива)

Ламіум пурпуровий (глуха кропива) / Фото: Credits

Цю маленьку рослину можна знайти на дикій на галявині. Глуха кропива, або яснотка – чудова квітуча ґрунтопокривна рослина. Навесні вона цвіте яскраво-фіолетовими квітками. Зустрічаються і ряболисті форми.

Глуха кропива виростає до 30 см у висоту і має такий самий розмах. Вона не потребує особливого догляду і має тенденцію поширюватися садом, тому будьте впевнені, що хочете її вирощувати.

Дикий імбир (копитняк)

Дикий імбир (копитняк) / Фото: Credits

Дикий імбир не має смачного й запашного кореня, який ми купуємо в супермаркеті, але він є прекрасною ґрунтопокривною рослиною.

Копитняк людить вологий ґрунт і часткове або повне сонце, що робить його ідеальним для важкодоступних для садіння місць з низькою освітленістю. Він листопадний, але гарне трилопатеве листя з м'яко заокругленими краями прикрашає ділянку у вегетаційний період.

Навесні на ньому з'являються крихітні червоні квіти, які переважно заховані під великим листям.

Мучниця

Мучниця / Фото: Credits

Мучниця – рослина родом з Північної Америки, з маленьким, округлим, жорстким листям, дерев'янистими стеблами і яскравими червоними ягодами. Блискуче зелене листя залишається вічнозеленим у помірному кліматі і восени стає червонувато-бронзовим.

Чагарник мучниці виростає всього до 30 см у висоту і поширюється через кореневища. Це чудовий вибір для підтримки дикої природи, оскільки ягоди є зимовим кормом для птахів, а ще мучниця є рослиною-господарем для деяких видів метеликів.

Повзучий флокс

Повзучий флокс

Повзучий флокс, або флокс моховий – це багаторічна ґрунтопокривна рослина, яка швидко росте, утворюючи щільний покрив листя. Квітки формуються на прямих стеблах і мають відтінки лавандового, синього або білого кольору з пурпурово-червоним центром.

Це дуже толерантна рослина, яка може добре почуватися в захищеному від сонця місці, на частковому сонці або в повній тіні. Вона ростиме до 10 см у висоту.

Лісова суниця

Лісова суниця / Фото: Credits

Суниця, яка дає не лише зубчасте листя, а й білі квіти та плоди, надзвичайно проста у вирощуванні. Рослини розмножуються пагонами і легко заселяють територію.

Ця багаторічна рослина невибаглива до умов освітлення, хоча місця у повній тіні можуть знизити цвітіння і плодоношення. Плоди крихітні, але дуже солодкі, їх люблять птахи та іншіи дикі тварини.

Дика суниця не агресивна і не потребує особливого догляду.

Дівочий виноград

Дівочий виноград

Деревна багаторічна рослина – ліана Вірджинія, відома як дівочий виноград, – є виноградною лозою, спорідненою з виноградом, про що свідчить форма її листя. Воно пальчасте, розділене на п'ять листочків, які восени набувають дивовижних червоних і бронзових відтінків.

Дівочий виноград стійкий до солі, забруднення, ущільненого ґрунту та періодів посухи. Однак найкраще зростання відбувається на будь-якому ґрунті із середньою вологістю.

Лоза швидко росте і в найкоротший термін досягає 15 м. Має сині, потовщені плоди, які подобаються багатьом диким тваринам і птахам.

Горлянка повзуча (аюга)

Горлянка повзуча (аюга) / Фото: Credits

Аюга – горлянка повзуча, також відома як горець, – є багаторічною рослиною, яка має чудовий вигляд з листям з бронзово-шоколадними краями.

Існує кілька сортів, деякі з більшим листям, а також строкатий екземпляр.

Ідеально підходить для затінених місць, виростає до 15 см у висоту і дає весняні квіти темно-барвінково-синього кольору.

Горлянка повзуча доволі швидко формує килимок із рослин, який прикрасить порожню ділянку саду.

Дикий очиток

Очиток

Багаторічний сукулентний дикий очиток (Sedum ternatum) – повзуча рослина з округлим м'ясистим листям. Навесні на ній з'являються маленькі шпилі білих зірчастих квітів. Вони приваблюють метеликів, бджіл та інших запилювачів.

Стебла легко укорінюються, якщо їх відламати і покласти на свіжий ґрунт. Згодом він поширюватиметься і вироблятиме нові рослини. Очиток після вкорінення стійкий до посухи і не потребує особливого догляду. Відірвіть зів'ялі стебла квітів, щоб підкреслити красу листя.

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