Допоможіть улюбленцю пережити спеку: як охолодити пухнастика вдома без кондиціонера

Як охолодити пухнастика вдома без кондиціонера / © Associated Press

Реклама

Як допомогти своєму котику чи песику відчути себе краще у спекотні дні вдома, розповіли на сторінці centralna.vet і поділилися комплексом перевірених дій, які зроблять літо комфортним для ваших пухнастиків, навіть без кондиціонера.

Водний баланс

Найперше та найважливіше — постійний доступ до чистої, прохолодної води. У спеку тварини швидко втрачають вологу і ризик зневоднення зростає.

Поради:

Реклама

Міняйте воду у мисці кілька разів на день

Використовуйте керамічні чи металеві миски, адже вони довше зберігають прохолоду

Додайте кілька кубиків льоду у воду, це не лише освіжить, а й стане цікавою «іграшкою»

Якщо улюбленець п’є мало, спробуйте використовувати фонтанчики для тварин або заморожені частування

Комфортна температура у домі

Пухнастики не люблять спеку так само як і ми. Але вони не можуть самостійно увімкнути вентилятор чи зашторити вікна.

Що робити:

Закрийте штори, опустіть жалюзі, тінь в кімнаті знижує температуру на кілька градусів

Дозвольте тварині лежати на плитці у ванній чи на кухні, це їхня природна «холодна зона»

Створіть вентиляцію, вентилятор або відкриті вікна з протягом (але не направляйте потік повітря прямо у мордочку)

Якщо є кондиціонер, увімкніть на мінімальний режим охолодження (22–24°C), але не допускайте переохолодження

Заморожені частування

Для собак і котів є безпечні літні «смаколики», які ще й охолоджують.

Собакам

Заморожені шматочки яблук, бананів, полуниці

Кубики замороженого йогурту без цукру

Бульйон із курки чи яловичини (без солі) у формі льоду

Котам

Заморожені «крижинки» з улюбленого вологого корму

Вода з додаванням краплі тунцевого соку для запаху, у вигляді льоду

Такий «морозивний» підхід дозволяє одночасно охолодити тварину та подарувати їй радість від ласощів.

Реклама

Зволоження повітря

У задушливій квартирі з пересушеним повітрям тваринам особливо важко. Зволожувач повітря допомагає знизити ризик перегріву та полегшити дихання, особливо у коротконосих порід (мопси, британці, перси).

Також це:

покращує стан шерсті

захищає слизові оболонки

сприяє природному охолодженню організму

Охолоджувальні засоби

Що можна використати:

Вологий рушник (не холодний, а просто змочений у воді кімнатної температури)

Спеціальний охолоджувальний килимок або жилет

Пляшки з прохолодною водою, загорнуті у тканину, як імпровізований кондиціонер

Покладіть їх поруч з улюбленим місцем відпочинку тварини.

Реклама

Обмеження фізичної активністі

Навіть якщо ваш пес дуже активний, у +35 не варто влаштовувати забіги. Те саме стосується й домашніх котів, гратися з ними варто обережно.

Оптимальний режим вигулу:

Рано-вранці (до 9:00) та пізно ввечері (після 20:00)

У тіні, біля води

Завжди беріть із собою воду та миску

Розпізнавайте ознаки перегріву

Тварини не можуть сказати, що їм погано. Але є сигнали, які повинні вас насторожити:

Відкритий рот, інтенсивне дихання

Гарячі вушка, лапки

В’ялість, млявість

Відмова від їжі

Оніміння чи нестійка хода

Це може бути тепловий удар. Дійте негайно:

Реклама

Перемістіть тварину у тінь або прохолодне приміщення

Обгорніть вологим рушником

Дайте попити води

Не зволікайте з візитом до ветеринара.

Ваш улюбленець не просто тварина — це частина родини. У спекотні дні він потребує ще більшої уваги та догляду. Будьте уважними, дбайте про комфорт і здоров’я пухнастиків і разом ви переживете це літо легко та з радістю.