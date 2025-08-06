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Допоможіть улюбленцю пережити спеку: як охолодити пухнастика вдома без кондиціонера
Літня спека — випробування не лише для людей. Наші чотирилапі друзі страждають від перегріву ще більше, адже не можуть самостійно сказати, що їм спекотно та не мають природного механізму потовиділення. Особливо важко довгошерстим тваринам, адже вони буквально «варяться» у своїх пухнастих шубках.
Як допомогти своєму котику чи песику відчути себе краще у спекотні дні вдома, розповіли на сторінці centralna.vet і поділилися комплексом перевірених дій, які зроблять літо комфортним для ваших пухнастиків, навіть без кондиціонера.
Водний баланс
Найперше та найважливіше — постійний доступ до чистої, прохолодної води. У спеку тварини швидко втрачають вологу і ризик зневоднення зростає.
Поради:
Міняйте воду у мисці кілька разів на день
Використовуйте керамічні чи металеві миски, адже вони довше зберігають прохолоду
Додайте кілька кубиків льоду у воду, це не лише освіжить, а й стане цікавою «іграшкою»
Якщо улюбленець п’є мало, спробуйте використовувати фонтанчики для тварин або заморожені частування
Комфортна температура у домі
Пухнастики не люблять спеку так само як і ми. Але вони не можуть самостійно увімкнути вентилятор чи зашторити вікна.
Що робити:
Закрийте штори, опустіть жалюзі, тінь в кімнаті знижує температуру на кілька градусів
Дозвольте тварині лежати на плитці у ванній чи на кухні, це їхня природна «холодна зона»
Створіть вентиляцію, вентилятор або відкриті вікна з протягом (але не направляйте потік повітря прямо у мордочку)
Якщо є кондиціонер, увімкніть на мінімальний режим охолодження (22–24°C), але не допускайте переохолодження
Заморожені частування
Для собак і котів є безпечні літні «смаколики», які ще й охолоджують.
Собакам
Заморожені шматочки яблук, бананів, полуниці
Кубики замороженого йогурту без цукру
Бульйон із курки чи яловичини (без солі) у формі льоду
Котам
Заморожені «крижинки» з улюбленого вологого корму
Вода з додаванням краплі тунцевого соку для запаху, у вигляді льоду
Такий «морозивний» підхід дозволяє одночасно охолодити тварину та подарувати їй радість від ласощів.
Зволоження повітря
У задушливій квартирі з пересушеним повітрям тваринам особливо важко. Зволожувач повітря допомагає знизити ризик перегріву та полегшити дихання, особливо у коротконосих порід (мопси, британці, перси).
Також це:
покращує стан шерсті
захищає слизові оболонки
сприяє природному охолодженню організму
Охолоджувальні засоби
Що можна використати:
Вологий рушник (не холодний, а просто змочений у воді кімнатної температури)
Спеціальний охолоджувальний килимок або жилет
Пляшки з прохолодною водою, загорнуті у тканину, як імпровізований кондиціонер
Покладіть їх поруч з улюбленим місцем відпочинку тварини.
Обмеження фізичної активністі
Навіть якщо ваш пес дуже активний, у +35 не варто влаштовувати забіги. Те саме стосується й домашніх котів, гратися з ними варто обережно.
Оптимальний режим вигулу:
Рано-вранці (до 9:00) та пізно ввечері (після 20:00)
У тіні, біля води
Завжди беріть із собою воду та миску
Розпізнавайте ознаки перегріву
Тварини не можуть сказати, що їм погано. Але є сигнали, які повинні вас насторожити:
Відкритий рот, інтенсивне дихання
Гарячі вушка, лапки
В’ялість, млявість
Відмова від їжі
Оніміння чи нестійка хода
Це може бути тепловий удар. Дійте негайно:
Перемістіть тварину у тінь або прохолодне приміщення
Обгорніть вологим рушником
Дайте попити води
Не зволікайте з візитом до ветеринара.
Ваш улюбленець не просто тварина — це частина родини. У спекотні дні він потребує ще більшої уваги та догляду. Будьте уважними, дбайте про комфорт і здоров’я пухнастиків і разом ви переживете це літо легко та з радістю.